O plantel do Sporting já está a caminho do Algarve para a pré-época, mas o avançado Gyokeres não segue com a equipa.

Dois autocarros da equipa de Alvalade saíram, por volta das 17h30, de Alcochete para Lagos, mas na comitiva não seguiu o avançado sueco.

Os leões ainda não se pronunciaram oficialmente sobre a ausência do goleador.

De recordar que Gyokeres estará a tentar sair para o Arsenal, de Inglaterra, mas ainda não há acordo entre os dois clubes.