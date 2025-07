Varandas e a ausência de Gyokeres. “Ninguém está acima dos interesses do clube”

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, confirma que Viktor Gyokeres está sob alçada disciplinar do clube por ter faltado à concentração da equipa neste sábado.

“Estamos tranquilos. Tudo se resolve com o fecho de mercado, uma multa pesada e um pedido de desculpas ao grupo”, referiu.

Em declarações à Lusa, o líder dos leões deixa o aviso: “Se os génios que estão a delinear esta estratégia acham que isto me pressiona para facilitar a saída, não só estão completamente errados como ainda estão a tornar mais complicadas as condições de saída do jogador. Ninguém está acima dos interesses do clube”.

Varandas acrescentou: “Se não quiserem pagar o valor justo de mercado do Viktor [Gyokeres], nós ficamos muito confortáveis com isso durante os próximos três anos”.

De recordar que o avançado sueco tem contrato com os leões até 2027/2028 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões.