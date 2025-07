Sporting perde primeiro teste televisionado da época contra o Celtic

No primeiro teste televisionado da versão 2025/26 do Sporting, os leões perderam frente aos verde de brancos da Escócia, o Celtic, por 2-0.

O Estádio Algarve preencheu-se até meia casa para assistir ao primeiro amigável à porta aberta do Sporting nesta pré-época, já depois de empate contra o Portimonense (0-0) e Nacional (1-1) e vitórias frente ao Torreense (1-0) e Sporting B (5-2).

Foi uma oportunidade para voltar a ver o Sporting a jogar em 4-3-3, um sistema que Rui Borges prefere, tentou introduzir a meio da época passada, mas acabaria por regressar aos três centrais que marcaram os últimos anos com Ruben Amorim.

Rui Silva foi o guarda-redes, Fresneda e Matheus Reis os laterais, com Eduardo Quaresma e St. Juste a fazerem dupla de centrais. João Simões e Hjulmand jogaram no meio-campo com Pedro Gonçalves a jogar na posição de médio ofensivo, nas costas de Rodrigo Ribeiro. Francisco Trincão e Geny Catamo foram os extremos.

Os golos ficaram todos reservados para a segunda parte. Hatate abriu o marcador, aos 47 minutos, e Luke McCowan fechou contagem aos 70.

Foi ainda uma primeira oportunidade ver reforços em ação: o médio Giorgi Kochjorashvili entrou aos 58 minutos e o avanºado Alisson Santos aos 73.

O Sporting vai ainda defrontar o Sunderland na próxima segunda-feira e recebe o Villarreal no Troféu Cinco Violinos no dia 26 de julho. A época arranca no dia 31 com a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Benfica.