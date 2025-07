"Seria um rude golpe". Beto acredita que será "muito difícil" Varandas deixar Hjulmand sair

De capitão para capitão, o antigo dono da braçadeira do Sporting, Beto Severo, entende que seria um "rude golpe para todos" se Morten Hjulmand saísse.



Na iminência da saída de Viktor Gyokeres, o Sporting pode vir a sofrer novo raide por outra peça fundamental do bicampeonato. De Itália chega a notícia do interesse, forte, da Juventus em Hjulmad. De acordo com o "Corriere dello Sport", o capitão já terá dito sim ao clube de Turim.

Beto considera que seria muito duro para todos em Alvalade.

"Para os colegas, porque viam sair o líder dentro e fora de campo, um jogador fundamental nos equilíbrios da equipa. E para a massa adepta, que quer uma equipa com ambição", reconhece a Bola Branca.

"Muito difícil" que Varandas abra mão de Hjulmand

O antigo central repesca as declarações do dinamarquês no pós Jamor, "quando disse que estava feliz no clube", para adicionar a uma conta que acredita que seja muito difícil de fazer. Ainda para mais quando a "novela de Gyökeres" ainda não teve desfecho.

"Acredito que seja muito difícil a estrutura deixar sair o capitão de equipa. Conhecendo Frederico Varandas, acredito que não vai abdicar de defender a sua instituição, como tem feito. Nesta novela de Viktor Gyökeres - que ainda não acabou -, ele manteve a palavra e acredito que não vai abdicar dela em relação ao Hjulmand", assegura.

E se perder um nórdico já é difícil, para Beto, perder o capitão seria ainda mais. Que o diga Rui Borges.

"Obviamente que o Gyökeres marcava muitos golos, acrescentava muito e teve duas épocas brutais. Mas eu não abdicaria de Hjulmand, por tudo o que representa, por tudo o que dá à equipa. Não é o momento ideal para sair e para Rui Borges ia ser muito complicado", prevê.

Difícil substituir Gyökeres e Hjulmand

Caso os cofres de Alvalade encham com a venda de Hjulmand, depois da previsível saída de Gyokeres, Beto não tem dúvidas de que terá de ser um mercado recorde para o leão.

Apenas duvida de que os substitutos encaixem tão "rapidamente".

"Tem de investir, mas não sei se conseguia jogadores que se identificassem tão rapidamente com a equipa como Hjulmand e, claro, Gyökeres", lamenta Beto Severo.