Alvo do Sporting Luís Suárez impede assalto na própria casa

Luís Suárez, avançado do Almería que o Sporting quer contratar, foi vítima de uma tentativa de assalto em casa enquanto estava no interior com a sua família.

De acordo com o jornal "La Voz de Almería", a habitação do colombiano foi invadida na madrugada de domingo quando estava toda a família em casa.

A família de Suárez foi acordada com o barulho que dois assaltantes fizeram ao tentar arrombar uma janela, depois de terem trepado o toldo que dava acesso ao primeiro piso. O avançado terá até confrontado os dois ladrões, que se colocaram em fuga.

Suárez é um ponta de lança colombiano de 27 anos que marcou 31 golos e registou 8 assistências em 43 jogos disputados pelo Almería na época passada na segunda divisão espanhola.

O avançado tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros e é o alvo do Sporting para substituir Viktor Gyokeres.

Luis Suárez está no Almería desde 2022/23. Antes, passou pelo Marselha, Granada, Saragoça, Valladolid, Watford e Leones FC.