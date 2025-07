Trincão dá vitória ao Sporting em particular frente ao Sunderland

O Sporting bateu os ingleses do Sunderland, por 1-0, em jogo particular que marcou a conclusão do estágio algarvio dos bicampeões nacionais na preparação da época 2025/26 de futebol.

No Estádio Algarve, bastou um golo de Trincão, logo aos 10 minutos, para os leões somarem a terceira vitória em sete jogos na pré-época, poucas horas depois de terem empatado (1-1) com o Farense, à porta fechada, em Lagos.

No segundo teste à vista dos seus adeptos, depois do ‘4-2-3-1’ utilizado frente ao Celtic na quarta-feira, o Sporting mostrou-se hoje mais maleável em termos táticos, variando entre dois sistemas, à semelhança do que fez muitas vezes no final da última temporada.

A equipa de Rui Borges defendeu em ‘4-4-2’, com Trincão e Harder juntos na primeira fase de pressão, e mudava para ‘3-4-3’ com bola, com Eduardo Quaresma a fixar-se na posição de central na companhia de Debast e Inácio, enquanto Geovany Quenda e Matheus Reis exploravam os corredores.

Os ‘leões’ adiantaram-se no marcador aos 10 minutos, na sequência de um passe longo de Debast, que desmarcou Harder, com o dinamarquês a ultrapassar o guarda-redes Noukeu e a passar atrasado para a conclusão fácil de Trincão, junto à pequena área.

O uruguaio Franco Israel e o brasileiro Biel não foram utilizados pelo técnico Rui Borges nos dois jogos realizados hoje, com a imprensa desportiva a dar como certa a saída de ambos.

O Sporting encerra a pré-temporada com o Troféu Cinco Violinos, na sexta-feira, frente aos espanhóis do Villarreal, no Estádio Nacional, em Oeiras, em virtude das obras que ainda estão a decorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

A equipa leonina estreia-se oficialmente em 31 de julho, também no Estádio Algarve, frente ao Benfica, em jogo da Supertaça Cândido de Oliveira.