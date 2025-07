Sporting compra direitos económicos de Geny Catamo ao Black Bulls por 1 milhão de euros

O Sporting vai pagar um milhão de euros pela totalidade dos “direitos económicos” do futebolista moçambicano Geny Catamo ao clube Black Bulls, anunciou esta quarta-feira o clube moçambicano.

“É com satisfação que informamos que foi celebrado um acordo no montante de um milhão de euros, valor superior aos 600 mil euros inicialmente estipulados contratualmente”, refere a Associação Black Bulls, campeão em título do Moçambola, em comunicado.



O acordo, acrescenta, surge após um “impasse” nas negociações com o Amora e define que as conversações decorreram diretamente entre o Sporting e o clube moçambicano, assegurando que o valor será liquidado pelos ‘leões’ em três prestações anuais, em 2025, 2026 e 2027.