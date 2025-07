Samara Lino troca meio-campo do Torreense pelo do Sporting

O Sporting anunciou, esta quinta-feira, a contratação da média internacional portuguesa Samara Lino ao Torreense (SCUT).

Nascida no Brasil, mas com nacionalidade portuguesa, Samara Lino, de 26 anos, estreou-se pela equipa das quinas em junho, pouco mais de um mês depois de ter conquistado a Taça de Portugal com o Torreense. Integrou a pré-convocatória de Francisco Neto para o Euro 2025, que ainda decorre, embora tenha acabado por ficar fora da lista final.



A centrocampista participou nos Universitários dos Estados Unidos, pelo Montevallo Falcons, antes de rumar à Europa, para representar as islandesas do Volsungur. Entrou em Portugal pela porta do Clube de Albergaria, em 2022, e em 2023 tornou-se jogadora do Torreense.

Na temporada passada, marcou um golo e fez uma assistência em 31 jogos pelo SCUT, que, além de ter vencido a "prova rainha", chegou às meias-finais da Taça da Liga e terminou a I Liga no quarto lugar.