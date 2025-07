Adeus, Gyökeres. Conrad Harder é o novo número 9 do Sporting

O jogador que entrou esta sexta-feira em campo, para o Troféu Cinco Violinos, com a camisola 9 do Sporting era alto, loiro, nórdico e ponta de lança, como Viktor Gyökeres, mas não era o sueco. Conrad Harder é o novo número 9 dos leões, mais um sintoma do adeus ao goleador, que na mesma tarde partiu rumo a Londres, para assinar pelo Arsenal.

Harder herda o "9" de Gyökeres e fica com o 19, que era do dinamarquês, o lateral-direito Diogo Travassos, regressado de empréstimo. Nota, ainda, para o guarda-redes João Virgínia, reforço apresentado esta sexta-feira, proveniente do Everton, após terminar contrato: é o novo número 12.

Viktor Gyökeres partiu, esta sexta-feira, a caminho de Londres, esta sexta-feira, para fazer exames médicos e assinar pelo Arsenal, conforme revelou, na rede social X, o especialista em mercado Fabrizio Romano.

O italiano partilhou uma foto do ainda ponta de lança do Sporting com o empresário, Hasan Çetinkaya, no interior de um jato privado. O próprio agente publicou, no Instagram, um vídeo da entrada no avião.

Segundo a imprensa, Gyökeres vai render um valor fixo de 63,5 milhões de euros, a que podem acrescer outros dez milhões em variáveis. No total, o Arsenal pode pagar até 73,5 milhões de euros pelo goleador.

O internacional sueco, de 27 anos, chegou a Alvalade no verão de 2024, proveniente do Coventry, a troco de 25 milhões de euros. Em duas temporadas, ganhou dois campeonatos e uma Taça de Portugal.

Na temporada passada, Viktor Gyökeres marcou 54 golos e fez 13 assistências em 52 jogos oficiais ao serviço do Sporting.

O Sporting recebe o Villarreal, esta sexta-feira, no Troféu Cinco Violinos, que serve de apresentação da equipa aos sócios e adeptos. Um jogo realizado no Estádio do Jamor, devido às obras em Alvalade — que também não poderá acolher a primeira jornada da I Liga.

Numeração completa do Sporting:

1 - Rui Silva

2 - Matheus Reis

3 - Jeremiah St. Juste

5 - Hidemasa Morita

6 - Zeno Debast

7 - Geovany Quenda

8 - Pedro Gonçalves

9 - Conrad Harder

10 - Geny Catamo

11 - Nuno Santos

12 - João Virgínia

14 - Kochorashvili

17 - Francisco Trincão

19 - Diogo Travassos

20 - Maxi Araújo

22 - Iván Fresneda

23 - Daniel Bragança

25 - Gonçalo Inácio

26 - Ousmane Diomande

27 - Alisson

28 - Rodrigo Ribeiro

41 - Diego Calai

42 - Morten Hjulmand

47 - Ricardo Esgaio

52 - João Simões

72 - Eduardo Quaresma

99 - Francisco Silva