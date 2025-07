O que quer Arteta de um avançado? "Impacto, rendimento e confiança"

Está quase mas, se dúvidas houvesse, Mikel Arteta faz questão de pressionar. A máscara fica em Londres por pouco tempo e segue para a Ásia.

Em Singapura, onde o Arsenal vai defrontar o Newcastle este domingo, o técnico foi, obviamente, questionado por Viktor Gyökeres e, apesar de insistir que não falar sobre jogadores que "ainda não são" do clube, fez questão de sublinhar que a ideia é que os reforços integrem a digressão asiática.

"Assim que fica tudo fechado com o jogador, queremos que se junte ao resto da equipa o mais cedo possível. Com Madueke foi impossível, porque esteve no Mundial e precisava de descanso, mas, quanto aos restantes, tem de ser no imediato. É o melhor porque conhece a equipa e as ideias que quero colocar-lhes na cabeça", refere o espanhol.