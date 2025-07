Sporting conquista Troféu Cinco Violinos sem Gyökeres

Uma das novidades do último teste de pré-época do Sporting é o facto de Harder ser o novo camisola 9, sucedendo a Viktor Gyökeres .

Um golo de Morten Hjulmand, aos sete minuto, de grande penalidade resolveu o encontro no Estádio Nacional do Jamor. Alvalade encontra-se em obras e não estará disponível para a primeira jornada da I Liga.

O Sporting conquistou o Troféu Cinco Violinos, no jogo de apresentação aos sócios e adeptos, esta sexta-feira, ao derrotar o Villarreal, no Estádio Nacional do Jamor, por 1-0. Viktor Gyökeres, em Londres , não jogou.

O sueco partiu, esta sexta-feira, a caminho de Londres, esta sexta-feira, para fazer exames médicos e assinar pelo Arsenal, conforme revelou, na rede social X, o especialista em mercado Fabrizio Romano.

O italiano partilhou uma foto do ainda ponta de lança do Sporting com o empresário, Hasan Çetinkaya, no interior de um jato privado. O próprio agente publicou, no Instagram, um vídeo da entrada no avião.

Segundo a imprensa, Gyökeres vai render um valor fixo de 63,5 milhões de euros, a que podem acrescer outros dez milhões em variáveis. No total, o Arsenal pode pagar até 73,5 milhões de euros pelo goleador.

O internacional sueco, de 27 anos, chegou a Alvalade no verão de 2024, proveniente do Coventry, a troco de 25 milhões de euros. Em duas temporadas, ganhou dois campeonatos e uma Taça de Portugal.

Na temporada passada, Viktor Gyökeres marcou 54 golos e fez 13 assistências em 52 jogos oficiais ao serviço do Sporting.

Esta vitória sobre o Villarreal foi o ensaio geral do Sporting antes da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Benfica. O primeiro troféu da temporada 2025/26 será disputado na próxima quinta-feira, 31 de julho, às 20h45, no Estádio Algarve. Relato e acompanhamento na Renascença.