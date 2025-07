Sporting. Debast e Quenda podem jogar Supertaça

Zeno Debast e Geovany Quenda vão poder a jogar a Supertaça, diante do Benfica, depois de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter aceitado a providência cautelar do Sporting para suspender o castigo de um jogo aplicado a ambos pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação. A informação está a ser avançada pelo jornal "A Bola", este domingo.

O defesa/médio neerlandês e o ala português tinham sido punidos pelo CD com um jogo de suspensão, cada, devido a factos ocorridos no Sporting-Vitória de Guimarães, referente à última jornada do campeonato 2024/25. O processo surgiu de uma denúncia do Benfica.

Em causa está uma tarja usada ao peito por Quenda, após o jogo com o Vitória, em que o Sporting festejou o bicampeonato, com uma imagem de Ricardo Esgaio e a inscrição "falas muito, chupa car****". Uma expressão com que Esgaio se dirigira a Nicolás Otamendi, no final da visita dos leões ao Benfica, da jornada anterior do campeonato.

O Conselho de Disciplina entendeu que a expressão foi "claramente" uma provocação a Otamendi e ao Benfica. O castigo a Debast deve-se à partilha da imagem de Quenda com a tarja numa "story" do Instagram.



O Sporting interpôs uma providência cautelar e agora, segundo a referida publicação, o TAD aceitou, o que liberta os dois jogadores para a Supertaça, na próxima quinta-feira, às 20h45, no Estádio Algarve.