Chegou o substituto de Gyokeres. Luis Suárez é reforço do Sporting

O Sporting anunciou, esta segunda-feira, a contratação do avançado Luis Suárez, proveniente do Almería.

As negociações prolongaram-se com o clube da segunda divisão espanhola, mas Suárez é mesmo o substituto de Viktor Gyokeres, que deixou Alvalade para rumar ao Arsenal.

Segundo a nota enviada à CMVM, o colombiano de 27 anos custa 22,1 milhões de euros no imediato, mais 5,2 milhões mediante "a verificação de determinados objectivos relacionados com a performance desportiva do Jogador e da Sporting SAD".

O Almería reserva ainda 10% da mais-valia de uma futura transferência. "Os serviços de intermediação relativos à transferência do jogador ascendem a 1,250 milhões", acrescenta ainda a nota do clube.

Suárez assina por cinco anos, até 2030, e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

O avançado marcou 31 golos na época passada, mais oito assistências ao serviço do Almería na segunda divisão. Antes, passou pelo Marselha, Granada, Zaragona, Nastic e Watford.

"O ponto mais alto da minha carreira"

Em declarações aos meios oficiais do clube, Suárez acredita que chegou ao "ponto mais alto" da carreira.

"Estou com muita vontade de dar uma resposta positiva aos dirigentes que confiaram em mim e aos adeptos que me receberam tão bem. Quero demonstrar que tenho aquilo de que é preciso para estar aqui”, começou por dizer.

O avançado defende que o Sporting "é uma grande equipa não apenas de Portugal, mas também a nível europeu e mundial, e que nos últimos anos tem crescido ainda mais. Isso torna o Sporting CP atractivo não apenas para os jogadores, mas também para os adeptos de todo o mundo”.