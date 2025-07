"O Vagiannidis é técnico, rápido e agressivo. Defensivamente, não era tão regular..."

“Conheço-o mt bem”, revela o futebolista, de 36 anos, em Bola Branca . “Lembro-me quando ele subiu a profissional. Era ainda mais jovem, mas era uma aposta muito grande do Panathinaikos.”

O negócio andará à volta dos 11,5 milhões de euros, a que acrescem 2,5 milhões em objetivos a serem cumpridos. Por lá, na Grécia, Vagiannidis foi colega de equipa de Maurício, um médio que esteve cinco anos no futebol helénico e que passou em Portugal pelo Portimonense.

O jogador do Panathinaikos vai falhar a segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à Champions devido a castigo, e o Sporting espera que o cumpra para que Vagiannidis chegue com a folha limpa a Alvalade.

Depois de Luis Suárez, o ponta de lança colombiano que assinou por cinco anos com o Sporting e que carrega o peso de ser o sucessor de Viktor Gyökeres, o grego Georgios Vagiannidis é o senhor que se segue para a direita da defesa.

Tribunal Arbitral do Desporto aceitou providência (...)

Sobre as características, Maurício resume assim o ex-companheiro: “Ofensivamente, é técnico, rápido e agressivo. Defensivamente, acredito que, por questões de experiência e amadurecimento, ele não era tão regular. Mas era um jogador muito promissor, um jogador de grandíssima qualidade.”

Mauricio admite que com o salto para o Sporting Vagiannidis pode dar outro, por exemplo, para o futebol inglês. “Estará num clube muito bem estruturado, com um histórico de vendas. Desde que ele consiga fazer bons jogos, manter a regularidade, sobressair… sim, é possível chegar a Inglaterra, sem dúvida.

Maurício, nascido em São José dos Campos, São Paulo, em 1988, voltou ao Brasil após mais de uma década estrangeiro e está hoje no Inter de Limeira. Aos 36 anos quer continuar em campo.

“Tenho procurado cuidar-me cada vez mais”, garante numa conversa com a Renascença. “Gosto de estar dentro do campo, a participar. Enquanto tiver forças, vou fazer de tudo para continuar a jogar futebol e contribuir com os companheiros.”

A caminho do Sporting está também Ricardo Mangas, para a defesa e ala esquerda, num acordo de 300 mil euros com o Spartak de Moscovo.

Entretanto, após providência, Geovany Quenda e Zendo Debast podem jogar a Supertaça, na quinta-feira, contra o Benfica. É o arranque oficial da temporada 2025/26.