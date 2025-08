Rui Borges: "Fomos claramente superiores ao Benfica"

Rui Borges considera que o Sporting foi "claramente superior" ao Benfica na Supertaça, apesar da derrota, por 1-0, esta quinta-feira.

Análise à Sport TV: "Fomos claramente superiores ao Benfica em todos os momentos e em todos os níveis. Não entrámos tão bem nos primeiros 10, 15 minutos da segunda parte. Eles acabaram por ser felizes numa perda de bola nossa. Fomos atrás do resultado, sempre por cima do jogo, a mandar e a querer bola, com calma e qualidade."

Benfica condicionou arbitragem? "O que vale é enaltecer o que a equipa foi capaz de fazer ao longo de 90 minutos. Jogo disputado por duas grandes equipas. O Benfica foi mais feliz num lance de finalização."

Ausência de Viktor Gyökeres: "Tivemos oportunidades, criámos, tivemos muita qualidade no jogo ofensivo, Harder muito bem no jogo, Suárez entrou muito bem. Muita finalização, faltou sermos felizes."

Sporting pode ser campeão? "Acreditamos muito que o Sporting pode ser tricampeão e é por isso que vamos lutar. Se mantivermos este nível de concentração, de alegria e qualidade, com toda a certeza que vamos chegar ao final feliz que queremos."