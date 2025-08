A diferença entre Harder e Gyökeres e a razão para Borges ter o "coração nas mãos", segundo Fernando Mendes

A derrota do Sporting na Supertaça contra o Benfica, por 1-0 com golo de Pavlidis, não abala a esperança de Fernando Mendes na conquista do tri. Ainda assim, em declarações a Bola Branca, o ex-futebolista do Sporting, com passagem pelo Estádio da Luz (e nas Antas, já agora), admite que os leões estão muito longe do que se exige. “O Sporting esteve por cima do jogo algumas vezes, mas é evidente, acho que não há forma de fugir, que feriu poucas vezes o Benfica, em termos de oportunidades de golo”, analisa o canhoto. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui “A equipa melhorou muito, mas está muito longe do exigível para este campeonato. Vai melhorar de certeza de certeza absoluta. Por isso digo que não me preocupa, vi crescimento da equipa.”

Para Fernando Mendes, Conrad Harder, o escolhido como primeiro sucessor de Viktor Gyökeres, talvez tenha calçado uns sapatos maiores que o pé. “É totalmente diferente”, avisa, sobre a comparação com o novo avançado do Arsenal. “O Harder não criou espaços que o Gyökeres criava. Em termos de posicionamento dentro da área, está muito mas muito longe do Gyökeres. É voluntarioso, trabalha imenso, mas está um pouco longe.” Para Fernando Mendes, a derrota na Supertaça não se explica pelo sistema usado por Rui Borges, já que, no entender do antigo internacional português, o Benfica não criou muitas oportunidades.