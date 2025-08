Morreu António Vaz, antigo guarda-redes campeão pelo Sporting

Morreu António Vaz, antigo guarda-redes campeão nacional pelo Sporting. Tinha 79 anos. A notícia foi avançada pela CMTV.

O antigo guardião era natural de Penalva do Castelo, onde começou a carreira antes de se mudar para o FC Porto em 1967.

Fez várias temporadas num Vitória de Setúbal europeu, onde foi treinado por José Maria Pedroto e clube pelo qual se estreou nas provas europeias. Depois de uma breve passagem pelo Académico de Viseu, atingiu o pico de carreira no Sporting. Foi campeão nacional em 1979/80.

Esteve duas épocas no Sporting, fez 50 jogos de leão ao peito e reformar-se-ia dois anos depois, com passagens ainda pelo Amora e pelo Comércio e Indústria.

Em nota oficial, o FC Porto revela que "recebeu com consternação a notícia do falecimento de António Vaz, guarda-redes da equipa portista que venceu a Taça de Portugal em 1967/68".

"Natural de Penalva do Castelo, o antigo guardião mudou-se do emblema local para o FC Porto em 1967 e representou o Clube nas três temporadas seguintes, tendo conquistado a prova rainha sob o comando de José Maria Pedroto. À família enlutada, o FC Porto apresenta as mais sentidas condolências", pode ler-se.

Já o Sporting manifestou "o seu profundo pesar pelo falecimento de António Lopes Vaz, que partiu aos 79 anos de idade".

"Guarda-redes da equipa principal de futebol do Sporting CP nas épocas de 1979/1980 e 1980/1981, António Lopes Vaz sagrou-se Campeão Nacional ao serviço do Clube, deixando a sua marca numa página vitoriosa da nossa história", afirma o clube leonino.