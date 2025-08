Azar bate à porta de Ana Borges. Lesão no joelho compromete época

Ana Borges sofreu uma grave lesão na sua primeira pré-temporada com o Benfica.

Em comunicado, as águias revelaram que a jogadora sofreu uma "lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo". Ana Borges será submetida a intervenção cirúrgica e espera um longo período de paragem.

Será até difícil a jogadora de 35 anos ainda recuperar a tempo de jogar nesta temporada.

Ana Borges assinou por duas épocas com o Benfica depois de ter terminado contrato com o maior rival, o Sporting, onde esteve durante nove épocas.