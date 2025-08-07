Menu
"Impossível dizer que não". Mangas é o novo lateral do Sporting

07 ago, 2025 - 12:12 • Eduardo Soares da Silva

Jogador chega do Spartak de Moscovo por uma verba a rondar os 300 mil euros. Reencontra Rui Borges, com quem trabalhou no Mirandela e Vitória SC.

A+ / A-

O Sporting anunciou a contratação do lateral Ricardo Mangas, que assina contrato até 2029 com os leões.

O ala esquerdo de 27 anos custa cerca de 300 mil euros ao Sporting, proveniente do Spartak de Moscovo, onde esteve durante a última meia temporada.

Antes, cruzou-se com Rui Borges no Vitória, onde marcou quatro golos e registou duas assistências em dez jogos disputados.

É o regresso de Mangas a um grande em Portugal, depois de ter representado o Benfica na formação. Depois, jogou no Mirandela - onde foi treinado por Rui Borges também -, Desportivo das Aves, Boavista, Bordéus e Vitória.

“Era impossível dizer que não, não é? É uma oportunidade de representar o bicampeão nacional. Ser capaz de fazer três, quatro posições, ajudou-me muito enquanto atleta. Estou mais maduro e quero muito ajudar o Sporting CP”, disse, aos meios do clube.

Mangas é o sexto reforço da época depois das chegadas de Alisson Santo, Kochoraschvilli, João Virgínia, Luis Suárez e Georgios Vagiannidis.

Facebook
Twitter
Comentar
WhatsApp
Saiba Mais
