Rui Borges: "Sporting perdeu uma referência, temos que nos reinventar a cada ano"

Rui Borges não está interessado em falar na troca de sistema no Sporting. O treinador acredita que a equipa mantém ideias da época passada e que os sistemas "são subjetivos" e apenas "um ponto de partida".

Em antevisão à primeira jornada do campeonato, Rui Borges deixou elogios ao Casa Pia, que será o primeiro adversário: "Fizeram a melhor época de sempre e estão suepr motivados, não fazem muitos golos, mas não sofrem muito."

O Casa-Pia Sporting joga-se esta sexta-feira, às 20h30, em Rio Maior, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.

Casa Pia: “É um Casa Pia que manteve uma base muito grande da sua equipa da época passada, tem os seus princípios bem definidos. Perdeu apenas cinco vezes na época passada em casa, tirou pontos ao Benfica e Braga, por exemplo. É uma equipa que fez a melhor época de sempre, está super motivada. É uma equipa bastante equilibrada em todos os momentos, não faz muitos golos, mas não sofre muito. É bastante competitiva e organizada, à imagem do seu treinador. Acredito que joguem em casa super motivados contra os campeões nacionais. Temos de ter noção que será um jogo bastante difícil. Queremos muito os três pontos, mas vamos defrontar uma equipa que nos vai criar muitos problemas.”

Jota Silva: “Não é jogador do clube, não vou falar sobre ele. Tem clube. Não vou falar. Uma coisa é certa, temos ciente o que queremos e precisamos, estamos sintonizados com a estrutura.”

Luis Suárez será titular? “Trabalhou para jogar, como o Harder. São duas boas soluções diferentes, características diferentes. Dentro do que pensamos ser melhor, logo se verá quem entra.”

Como está a fome do grupo? Há risco de relaxamento? “Penso que não. Se perguntar a todos os treinadores do campeonato, querem sempre jogadores com fome, seja no Sporting ou noutro clube. Fala-se muito nessa fome, eu também não fujo a isso. Termos sido bicampeões e dobradinha é mérito deles mas passou, é passado. Apesar de não sairmos vitoriosos na Supertaça, deram demonstração clara do que querem para a época. Foram capazes, estão com vontade de ver, ambição enorme, capacidade enorme de correr atrás de vitórias. Estou super tranquilo e acredito muito na capacidade do grupo e na resposta que têm dado.”

A importância de começar com vitória: “Começar bem é importantíssimo, para passar essa confiança ao grupo, para começarmos com uma fase positiva, de muita motivação e confiança. Mesmo para quem chega é muito importante começar bem Eles têm noção disso. Vai ser cada vez mais difícil ganhar, temos de arranjar forma e motivação de ter a fome de existir a toda a hora, de não estarmos contentes com o que ganhámos, é passado, está no museu. O que importa é o presente. Temos de fazer muito para ganhar, temos de fazer o dobro do que fizemos na época passada.”

Esgaio, St Juste, Travassos estão de saída? “Fazem parte do plantel, têm treinado com o plantel…”

Centrais a mais? E que papel vê para Eduardo Quaresma? “As soluções existem, temos de dar resposta. A época vai ser longa, com muitas competições felizmente. Temos de ter cada vez mais soluções e melhores. Temos acrescentado nessa perspetiva. Eu vi o Matheus Reis a ser lateral antes do Sporting, comigo também jogou. Há jogadores que dão várias opções. Quaresma é central, em alguns momentos no ano passado foi central com bola, lateral sem bola. É um miúdo que dá coisas diferentes dos outros. Feliz com o plantel e soluções que temos.”

Mangas e Vagianidis? “O Mangas já estava em jogos oficiais, já tinha feito dois jogos de 90 minutos, penso eu. O Vagianidis também já tinha minutos no Panathinaikos. Estão preparados na parte física. Claro, têm de entrar no que é o coletivo Sporting, estão disponíveis para jogo.”

Luis Suárez e a sua estreia: “Ele não tinha jogo, chegou ao jogo com o Benfica sem jogo nenhum. Entrou muito bem, tem dado uma resposta muito boa. Vem de um ano muito desgastante

Quenda perdeu protagonismo? "Tem dado uma resposta fantástica, é um miúdo que está muito bem nesta fase, ao contrário do final da época passada, creio que caiu um pouco. Acho que tudo o que andou à volta dele pode ter mexido um pouco com ele. É um miúdo que só fez agora 18 anos, este ano está muito bem, está à espera de uma oportunidade. Arriscamos com o Quenda no lugar do Maxi, acredito que fará uma grande época."

Tem laterias a mais? "O mercado vai-nos dizer isto, todos fazem parte do plantel, todos são solução neste momento. Teremos de dar resposta a muitas coisas, há jogadores que fazem muitas posições, dão-me soluções e dores de cabeça."

Lesões: "Nuno Santos e Daniel Bragança estão a evoluiur normalmente, é uma luta difícil de ambos, são os dois lutadores, mostram uma alegria enorme no dia a dia."

Mudança de sistema: "A crítica é sempre subjetiva, falar dos sistemas também é subjetivo. Fala-se muito desse tema, mas se olharem para o jogo, há coisas que mudaram, outras que não. O sistema é um início, depois é uma questão de dar mobilidade ao jogo e à equipa. A intenção é sermos melhores. Perdemos uma referência importante nos dois anos do Sporting, temos que arranjar forma de nos reinventarmos a cada ano. Que consigamos ser melhores e diferentes, não abdicando do que éramos. Quem disser isso, não vê os jogos. Quando cheguei, mudei mesmo o sistema e vencemos. Ganhamos ao Benfica logo na estreia, por exemplo. Os jogadores são inteligentes."