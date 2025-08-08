Rui Borges. “Um dos melhores jogos, se não o melhor”

O treinador do Sporting, Rui Borges, estava feliz com o triunfo (2-0) diante do Casa Pia e com a exibição dos seus jogadores.

A partida

“Foi uma grande exibição, sobretudo na primeira parte, em que fomos muito fortes em todos os momentos do jogo. A equipa percebeu muito bem o que tinha de fazer. Na primeira parte, o resultado peca por escasso. Tivemos uma dinâmica absurda. Desde que estou no Sporting, foi um dos melhores jogos, se não o melhor. Na segunda parte, o Casa Pia tentou reagir, ser um pouco mais pressionante. O jogo quebrou a partir das lesões, mas mantivemos a concentração e o rigor nos comportamentos. A equipa manteve-se coesa, chegámos ao 2-0 e poderíamos ter feito mais golos”.

Sistema de jogo

“A dinâmica está lá. Eles percebem claramente o que queremos. Estão a ligar-se cada vez mais. Quem olhar para o futebol de forma correta vai perceber muito bem a nossa dinâmica de jogo. É tentar ser melhor do que temos sido, acrescentar coisas. Estamos a ganhar, vimos de dois anos com muitas vitórias, mas vai ser cada vez mais difícil ganhar. Temos de nos reinventar um pouco, não abdicando do passado, porque foi bem feito. Queremos ser cada vez melhores”.

Estreia de Luis Suárez

“Fez um belíssimo jogo. Trabalhou, jogou para equipa, esteve fantástico. Tenho pena que não tenha conseguido fazer golo, porque mereceu-o. Também o Trincão, Pote, Maxi até sair, toda a linha defensiva, o Morten e o Morita, mas foi o coletivo que mais sobressaiu”.

Ricardo Mangas

“É um miúdo que conheço muito bem. Apareceu comigo, sei bem o que ele pode dar à equipa. O homem e sportinguista que é, também. Supermotivado e dentro das qualidades individuais, vai acrescentar coisas à equipa. Hoje entrou muito bem, muito dinâmico. É um jogador de corredor, bastante vertical”.

Lesões de Maxi Araújo e Diomande

“São lesões para reavaliar, espero que não seja nada de grave”.