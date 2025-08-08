Sporting visita Casa Pia no pontapé de saída da I Liga

O bicampeão Sporting dá, esta sexta-feira, o pontapé de saída na I Liga 2025/26 de futebol, com os ‘leões’ a iniciarem a defesa do título com uma visita ao Casa Pia, ainda a jogar em casa ‘emprestada’, no Estádio Municipal de Rio Maior.

O embate entre leões e gansos tem início marcado para as 20h00, em jogo com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de futebol do Porto e que marca o arranque do campeonato, numa jornada em que o FC Porto apenas joga segunda-feira e o Benfica em 23 de setembro.

Os dragões’ adiaram a entrada na I Liga, num jogo em que recebem o Vitória de Guimarães, menos de uma semana após a morte súbita do antigo internacional português e atual diretor para o futebol, Jorge Costa, vítima na terça-feira de paragem cardiorrespiratória.

O SL Benfica entra em cena na primeira jornada apenas em 23 de setembro, em casa com o Rio Ave, devido ao constrangimento de calendário da equipa, que se encontra a disputar a qualificação para a fase de liga da Liga dos Campeões.

No jogo entre Casa Pia e Sporting devem ser várias as ‘caras’ novas nos dois emblemas, com os bicampeões nacionais a partirem para a época sem o seu goleador das duas últimas temporadas, Viktor Gyökeres, transferido para o Arsenal, mas com a entrada do colombiano Luís Suárez.

Na última temporada, em que o Casa Pia terminou em nono lugar, o Sporting venceu os dois jogos com os ‘gansos’ (2-0 em casa e 3-1 fora), com o sueco Gyökeres a marcar três golos no conjunto dos dois jogos.

Programa da 1.ª jornada:

Sexta-feira, 08 ago:

Casa Pia – Sporting, 20:15.

Sábado, 09 ago:

Nacional – Gil Vicente, 15:30.

Arouca – AVS, 20:30.

Domingo, 10 ago:

Famalicão – Santa Clara, 17:00.

Moreirense – Alverca, 20:30.

Sporting de Braga – Tondela, 20:30.

Segunda-feira, 11 ago:

Estoril Praia – Estrela da Amadora, 18:45.

FC Porto – Vitória de Guimarães, 20:45.

Terça-feira, 23 set:

Benfica – Rio Ave, 20:15.