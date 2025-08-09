Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Sporting

Diomande e Maxi Araujo no departamento médico

09 ago, 2025 - 16:00

Leões derrotaram o Casa Pia na sexta-feira e já treinaram este sábado.

A+ / A-

O Sporting voltou aos treinos este sábado, mas sem Diomande e Maxi Araujo, que saíram lesionados da partida contra o Casa Pia.

A equipa de Alvalade não deu pormenores sobre as lesões, mas confirma que ambos “estão entregues à Unidade de Performance”.

Os titulares do jogo de sexta-feira fizeram trabalho de recuperação e os restantes treinaram normalmente.

Os leões voltam aos treinos na próxima segunda-feira.

De recordar que o Sporting derrotou o Casa Pia, por 2-0, com golos de Trincão e Hjulmand, no primeiro jogo do campeonato.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Aldeia na Índia arrasada por deslizamento de terra

Aldeia na Índia arrasada por deslizamento de terra

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?