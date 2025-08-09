Diomande e Maxi Araujo no departamento médico

09 ago, 2025 - 16:00
O Sporting voltou aos treinos este sábado, mas sem Diomande e Maxi Araujo, que saíram lesionados da partida contra o Casa Pia.
A equipa de Alvalade não deu pormenores sobre as lesões, mas confirma que ambos “estão entregues à Unidade de Performance”.
Os titulares do jogo de sexta-feira fizeram trabalho de recuperação e os restantes treinaram normalmente.
Os leões voltam aos treinos na próxima segunda-feira.
De recordar que o Sporting derrotou o Casa Pia, por 2-0, com golos de Trincão e Hjulmand, no primeiro jogo do campeonato.