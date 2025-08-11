Menu
  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
​Adeus fosso, olá Alvalade 2.0: Sporting-Arouca joga-se onde é suposto ser jogado

11 ago, 2025 - 11:05 • Hugo Tavares da Silva

O Sporting, que perdeu a Supertaça contra o Benfica e ganhou a primeira jornada contra o Casa Pia, recebe o Arouca no domingo, às 20h30.

O Sporting confirmou que o jogo com o Arouca, a contar para a segunda jornada da Liga, vai ser jogado em Alvalade. Ou melhor, “Alvalade 2.0”.

As obras no estádio mantiveram as dúvidas e o suspense. Foi por isso mesmo que os leões se apresentaram aos adeptos e associados, no Troféu Cinco Violinos, no Estádio do Jamor, contra o Villarreal. Um penálti de Morten Hjulmand resolveu a partida.

O fosso já agora parte do passado. A lotação do estádio também aumentou e o clube aproveitou o verão e as folgas no futebol profissional para mudar o relvado.

O Sporting, que perdeu a Supertaça contra o Benfica e ganhou a primeira jornada contra o Casa Pia, recebe o Arouca no domingo, às 20h30.

Ouvir
