Sporting recompra Alvaláxia e constrói museu

13 ago, 2025 - 19:07
O Sporting anunciou oficialmente a recompra do centro comercial Alvaláxia. Os leões vão investir 17 milhões de euros e vão construir lá o novo museu do clube, entre outras estruturas.
Segundo a equipa de Alvalade, "o novo espaço passará a integrar o projeto da Cidade Sporting, complementando as obras de remodelação atualmente em curso no lado poente do Estádio José Alvalade. Para a época 2026/2027, estão previstas intervenções no lado nascente".
O espaço vai receber novas áreas comerciais e o novo museu do clube.
A direção promete que vai apresentar "novidades de forma faseada" sobre o projeto.