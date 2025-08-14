O que deve fazer o Sporting com um Morita em fim de contrato? "A transferência faz pouco sentido agora"

14 ago, 2025 - 15:00 • Eduardo Soares da Silva
Hidemasa Morita tem sido dos jogadores mais importantes no sucesso recente do Sporting, mas está em final de contrato e sem renovação à vista. Quais são as opções para o Sporting em relação ao médio de 30 anos?
Diogo Boa Alma é o diretor desportivo que trouxe Morita para a Europa. Contratou-o para o Santa Clara, em 2020, aos japoneses do Kawasaki Frontale.
Para além de conhecer de perto o jogador, percebe dilemas como o que os leões estarão a enfrentar em relação a Morita. Explica à Renascença quais são as duas opções realistas para o Sporting.
"O clube quer renovar, manifestou esse interesse várias vezes, mas não existindo essa abertura do jogador, é optar pelo que é melhor para o clube: uma venda, sendo que os valores não serão elevados e dificilmente conseguirá um jogador dessa qualidade com os valores que encaixaria com a sua saída, ou aproveitar o rendimento desportivo até final e perder a custo zero", explica.
Já com mais de 100 milhões de euros encaixados com as vendas de Viktor Gyökeres, Dário Essugo e Geovany Quenda, Boa Alma acredita que o Sporting estará a optar por apostar no rendimento de Morita.
"Acho que o Sporting ainda não terá desistido da possibilidade de renovar, mas assume claramente que precisa do rendimento desportivo e prefere isso a um valor que poderia encaixar agora, que não será significativo", considera.
Convidado a colocar-se no lugar da direção desportiva do Sporting, Boa Alma optaria também nesse sentido: "Acho que se deveria ter tentado uma venda anteriormente. Não tendo acontecido, agora faz pouco sentido a transferência, seria útil aproveitá-lo até ao fim e começar a preparar um substituto para o próximo ano."
Morita está a arrancar a sua sexta temporada em Portugal, duas no Santa Clara e quatro no Sporting. Boa Alma vê um médio "que cresceu bastante".
"Está mais adaptado, até numa questão linguística. Como jogador, cresceu com mais chegada à área, no Japão era um primeiro médio. No Santa Clara, foi fazendo essa adaptação e no Sporting foi-lhe exigido isso, conseguiu evoluir bastante nesse aspeto e destacar-se", avalia.
Boa Alma define Morita como um jogador "com uma mentalidade muito boa": "Gosta de estar permanentemente a ser desafiado e não quer entrar em zona de conforto. Entende que fez o que podia fazer no Sporting e precisa de um novo desafio. Não conseguindo este ano, procurará no próximo ter todas as opções em aberto."
Nesse sentido, o diretor desportivo aponta o japonês à Premier League, um sonho já assumido por Morita.
"O Sporting é um clube enorme, mais do que a dimensão dos clubes, é sobretudo a dimensão das ligas. Ter a experiência de um campeonato das 'top-5' era um desejo para ele, principalmente a Premier League. Tem nível para esse patamar e ser útil em várias equipas", conclui.
Morita, de 30 anos, tem 118 jogos feitos pelo Sporting, nos quais marcou dez golos e apontou 11 assistências, tendo vencido dois títulos de campeão nacional.