Rui Borges espera “jogo difícil” contra o Arouca, mas quer vencer

O treinador do Sporting, Rui Borges, fez a antevisão da partida contra o Arouca. Falou também sobre Trincão, Yeremay e a dupla de avançados.

Trincão

"O Trincão não estava a 100, estava a 200%. Pode melhorar, mas a resposta que tem dado é que é um jogador extraordinário, foi um dos que mais me surpreendeu. Acredito que para ele também tenha sido importante esta aquisição do resto do passe por parte do Sporting. Sente o carinho e admiração que todos temos por ele e isso ajuda-o ainda mais. Está super motivado, focado, tal como todo o grupo. O Sporting adquiriu na totalidade o passe de um grande jogador”.

Novo relvado

O relvado está bom, as mudanças do estádio tornaram-no ainda mais incrível, faz parte do crescimento do clube, que agora tem um estádio ainda mais bonito. Será bom voltar a Alvalade, perante os nossos adeptos, que também devem estar ansiosos por regressar ao nosso estádio. Acredito que estarão em massa para nos apoiar num estádio que está mais bonito."

Quenda e Geny

“Quenda e Geny são bons no 1x1, o Geny está mais maduro, o Quenda está numa fase de amadurecimento, à espera de uma oportunidade do treinador. Jogue quem jogar deixa-me tranquilo, mas só posso colocar 11 em campo. Daqui a uns tempos começam os jogos de 3 em 3 dias e isso vai fazer com que todos tenham oportunidades. Com o Casa Pia não os deixámos ser a equipa que costumam ser, anulámos as melhores qualidades do adversário. Amanhã será um adversário diferente, na época passada foi a 6.ª ou 7.ª equipa com mais posse de bola. Acredito que será um bom jogo, dividido. Acredito que a minha equipa terá a mesma energia que teve com o Casa Pia para anular o adversário e não o deixar crescer."

Yeremay

"É um jogador interessante, já na época passada estava a ser observado, como outros também. Compete-me manter os jogadores tranquilos, eles têm cláusulas, quem quiser tem de as pagar. Têm dado uma resposta fantástica, sinto-os a crescer, têm dado uma resposta cada vez melhor, ambiciosa, com vontade de voltar a ganhar."

Harder e Suarez

"Têm de estar os dois preparados para jogar de início e para não jogar. Compete-me a mim traçar a estratégia. O que falo com o Harder, falo com o Suárez igual. Vamos entrar numa rotina de jogos de 3 em 3 dias e todos têm de estar preparados. São coisas naturais."

Arouca

"É uma equipa que tem-nos causado nos últimos anos problemas em casa, mantém o treinador, tem uma ideia positiva do jogo, gosta de ter bola... Acredito que vai querer dividir o jogo, vem moralizada de uma vitória em casa, mas compete-nos dar continuidade ao nosso crescimento e dar consistência ao que temos conseguido alcançar. Será difícil, frente a uma equipa moralizada. Acredito que será um grande jogo."