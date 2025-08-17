Rui Borges. "Boa vitória, vale três pontos"

O treinador do Sporting, Rui Borges, elogiou a exibição dos seus jogadores na goleada (6-0) diante do Arouca.

A partida

"Entrámos bem, fizemos o 2-0, entrámos a tentar pressionar não deixar o Arouca ganhar confiança porque é uma equipa que gosta de jogar. Depois da expulsão o jogo muda, tivemos 10 minutos em que começámos a perder mais bolas, mas rapidamente assentámos, tivemos alguma paciência e chegámos ao 3-0. Ao intervalo disse para sermos sérios e ir à procura de mais e manter a dinâmica. Na segunda parte, é natural que tenhamos exagerado um pouquinho mais no jogo interior, está no ADN da maioria dos jogadores. Mantivemos a qualidade. Um jogo muito competente, mas, apesar do resultado, são só 3 pontos".

Suárez

“É um jogador pronto, muito competitivo que quer ganhar. Percebe o que pode dar à equipa, percebe bem os colegas, A equipa está bastante dinâmica. Na primeira perceberam que o Arouca vinha atentar tapar o espaço interior. Criamos várias situações em zona exterior. É esta alternativa que têm de perceber. Esta dinâmica de equipa, esta forma imprevisível que queremos deixar, que os adversários sintam isso.

Debast

"Não é preciso falar muito. Qualidade técnica é acima da média. Tem de melhorar noutras coisas em termos de posição, está a tentar melhor. Não tenho dúvidas de que poderá ser dos melhores centrais do mundo porque é acima da média. O Quaresma ficou de fora e custa, tem dado uma resposta fantástica. Se jogasse ele também ia cumprir na íntegra. Feliz por ter o grupo que tenho".

Mangas e Geny Catamo

"Quis ser treinador porque tenho de tomar decisões. Têm de entender. Agora há jogos de domingo a domingo, mas depois e de três em três dias e toda a gente vai ser precisa, vão ter as oportunidades de jogar e dar a resposta. O Quenda e Geny tem qualidades soberbas, mas depois tenho de tomar uma decisão. Mangas? Sabia o que podia dar à equipa, começam a percebê-lo um bocadinho. Feliz pelas estreias, o Vagiannidis vai crescer, vai entender as dinâmicas da equipa. Feliz pelo grupo trabalho que lidero e super confinante para o futuro. Não somos os melhores nem o Arouca é o pior".

O Sporting goleou o Arouca com bis de Mangas, Suarez e Trincão.