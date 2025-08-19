"O Mangas, por aquilo que conheci, vai procurar diariamente esta oportunidade. Não vai facilitar"

19 ago, 2025 - 13:25 • João Fonseca
Depois das dúvidas, a conversa sobre Ricardo Mangas mudou de tom. O lateral esquerdo ex-Spartak Moscovo fez 37 minutos contra o Casa Pia e outros 90 com o Arouca, contra quem bisou. Quem o lançou no futebol profissional, não está preocupado
“Quem não conhecia ou estava um pouco renitente sobre as suas qualidades… penso que este jogo com o Arouca e os minutos com o Casa Pia vêm evidenciar que é um atleta que vem acrescentar, que é uma solução válida para o Sporting”, defende Nuno Manta Santos, que apostou no jovem canhoto, quando se cruzaram no Desportivo das Aves, em 2019/20, um ano depois de conquistar a dobradinha ali nos sub-23. Ou seja, “vai ser provavelmente um jogador a ter em atenção”.
Segundo este técnico, o jogo contra o Arouca, um 6-0 no renovado Alvalade, correu muito bem ao Sporting e isso deveu-se à seriedade da equipa. “O Mangas acabou por se destacar, com dois golos, boas dinâmicas e bons movimentos. Mostrou as características e o porquê de o Sporting e Rui Borges o terem contratado.”
E continua: “O Ricardo Mangas, por aquilo que conheci, vai procurar diariamente esta oportunidade. Não vai facilitar. É um grande profissional. Vai procurar diariamente ser uma solução para a sua equipa e para a sua equipa ser sempre mais forte”.
Questionado sobre a possibilidade de Mangas chegar à seleção portuguesa, o treinador entende que, estando o jogador formado no Benfica neste patamar e jogando a Champions, vai acumular experiência e assim Roberto Martínez “poderá olhar para ele de forma diferente”.
Tudo dependerá da regularidade que o ala vai ter no grupo de Rui Borges. Mas há uma virtude que Manta Santos destaca em Mangas: “É versátil e pode jogar noutras posições”.
Olhando para o que tinha menos bom, Manta Santos aponta ao jogo aéreo ofensivo. Mas isso foi há cinco anos. “Pelo que tenho visto, tem vindo a melhorar.”
Ricardo Luís Chaby Mangas, natural de Olhão e com dupla nacionalidade angolana, tem contrato com o Sporting até junho de 2029. No futebol profissional já passou por clubes como Aves, Boavista, Bordéus, Vitória SC e Spartak Moscovo.