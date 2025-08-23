Rui Borges. “Com naturalidade e qualidade, a equipa ganhou confiança”

O treinador do Sporting, Rui Borges, elogiou Pedro Gonçalves, falou sobre lesão de Morita, do momento de Harder e da próxima partida dos leões.

Resposta à bicampeão?

"É um jogo com uma história simples. Quisemos pegar no jogo desde início. O Nacional tem 3 lances de perigo. O golo, uma bola parada e outra bola parada. Ao intervalo até podiam estar a ganhar 2-0. Na primeira parte alguns jogadores sentiram o que é jogar aqui. Quando tinham uma ação ou duas... depois levavam tempo a recuperar. Faltou-nos proatividade, apesar de termos bola e criarmos situações de golo. Ao intervalo pedi mais acerto e rigor nas bolas paradas. Tínhamos que ter calma. Na primeira parte estávamos a pausar muito a bola. Devíamos ter picado mais a profundidade, porque o Nacional estava alto e curto. Na segunda parte melhorámos e fizemos a bola rolar, com mais dinâmica. Com naturalidade e qualidade, a equipa ganhou confiança."

Ter um Pote na equipa ajuda

"Não é só o Pote, é o Trincão, é o espírito da equipa. A malta que entrou, entrou muito bem. O Vagiannidis deu muita dinâmica. O Quenda para a esquerda. O Harder também entrou muito bem, fez golo. Feliz com toda equipa, tambem pelo Pote, pelo momento pessoal que está a viver por causa da filhotas"

Lesão do Morita

"Sentiu desconforto. Vamos analisar e ver o que pode acontecer"

Harder

"Deu resposta e está ligado ao Sporting. É jogador do Sporting. Entrou muito bem. Feliz por ter conseguido fazer mais um golo. A energia dele é sempre muito positiva"

Jogo com o FC Porto

"Queremos ganhar sempre. É esse o objetivo. Jogamos em casa. Quero também agradecer aos nossos adeptos, que mesmo na ilha apareceram. Foram muito importantes nas conquistas da época passada e vão ser também nesta época"