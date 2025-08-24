Menu
Sporting. Milan perto de levar Harder

24 ago, 2025 - 19:20 • Carlos Calaveiras

Avançado tem vários interessados.

A+ / A-

O Sporting e o Milan estão perto de chegar a acordo para a transferência de Conrad Harder, por um valor fixo de 24 milhões de euros mais 3 M€ por objetivos.

A informação está a ser avançada por vários media nacionais e internacionais. Segundo as mesmas fontes, faltam pormenores para fechar o acordo entre as três partes.

Outro clube que esteve interessado no jovem avançado, de 20 anos, foi o Rennes, mas os leões terão rejeitado duas propostas do clube francês.

De recordar que Harder foi contratado na época passada ao Nordsjaelland por 19 milhões de euros mais 3 M€ por objetivos.

A confirmar-se a saída de Conrad Harder, os leões vão seguramente voltar ao mercado para procurar uma alternativa.

O mercado de transferências fecha dia 2 de setembro.

