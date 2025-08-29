FC Porto nunca venceu Sporting à jornada 4 do campeonato

A amostra é pequena, contudo, levanta um dado curioso: em quatro encontros entre Sporting e FC Porto à quarta jornada do campeonato, independentemente do palco, a vitória nunca sorriu aos dragões.

A primeira vez que o clássico se realizou à quarta ronda foi no dia 22 de dezembro de 1946, há cerca de 79 anos. Foi em Alvalade e saiu vencedor o anfitrião, por 3-2. Jesus Correia adiantou o Sporting, o Porto deu a volta com golos de Araújo e Sanfins, mas Correia bisou para o empate e Fernando Peyroteo garantiu o triunfo verde e branco.

O duelo à jornada quatro repetiu-se seis anos mais tarde, a 19 de outubro de 1952, nas Antas. Aí, deu empate: Rola marcou primeiro para o Sporting, porém, um minuto depois, Eleutério restabeleceu a igualdade.

Seria necessário esperar pela segunda década do século XI para voltar a ver um confronto entre Sporting e FC Porto à quarta jornada da I Liga. Foi em Alvalade, como da primeira vez, a 17 de outubro de 2020, e terminou empatado a dois golos. Nuno Santos deu vantagem à equipa de Ruben Amorim, Matheus Uribe e Jesús Corona deram a volta para a de Sérgio Conceição, e Luciano Vietto resgatou o ponto ao cair do pano.

E de novo em Alvalade na temporada passada, a 31 de agosto de 2024 – só ficou a faltar um dia para ter acontecido exatamente um ano antes do encontro de sábado. O Sporting voltou a ser mais forte: venceu por 2-0, com golos de Viktor Gyökeres, de grande penalidade, e Geny Catamo.

Duas vitórias do Sporting e dois empates, em duelos com o FC Porto à quarta jornada do campeonato. Um registo que os leões quererão perpetuar e que os dragões tentarão quebrar, no sábado, às 20h30, em Alvalade. Encontro com relato e acompanhamento na Renascença.