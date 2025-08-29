Rui Borges descarta trio para o FC Porto e assume "um bocadinho de favoritismo"

Rui Borges acredita que o Sporting tem "um bocadinho de favoritismo" frente ao FC Porto, no clássico de sábado, da quarta jornada da I Liga.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador também confirma que Ousmane Diomande, Maxi Araújo e Hidemasa Morita são cartas fora do baralho para a receção aos dragões, devido a lesão.

O primeiro clássico do campeonato está marcado para sábado, às 20h30, em Alvalade. Terá relato em direto e acompanhamento na Renascença.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões é complicado? "É o que é. Feliz acima de tudo por podermos desfrutar da melhor competição de clubes do mundo. Desfrutar, honrar da melhor forma o Sporting e tentar fazer o melhor possível, jogo a jogo, com muita paixão e muita vontade de fazer coisas boas."

Rui Borges está há mais tempo no Sporting que Francesco Farioli no FC Porto: "Não acho que parta à frente por estar há mais tempo. Também já tivemos algum tempo para desvendar a dinâmica do Porto. É uma equipa fiel ao jogo posicional, muito forte na aceleração de jogo, muito vertical, agressiva com bola, e no processo defensivo muito pressionante, intensa, competitiva e forte nos duelos. Uma equipa que fisicamente também está mais forte. Está muito forte em termos de duelos e de pressão. Temos de equilibrar em termos físicos, para podermos impor o nosso jogo, perante um bom adversário. As duas equipas estão confiante e jogam bem, mas queremos um grande jogo e esperamos que os nossos adeptos nos ajudem a superiorizar-nos ao adversário."

Jeremiah St. Juste e Conrad Harder contam? "O St. Juste ainda não está para jogo. O Conrad é jogador do Sporting, treinou toda a semana, treinou hoje. Está preparado para a exigência do jogo, é tão simples quanto isso."

Fotis Ioannidis disse que tem acordo: "Não vou falar do Ioannidis porque não foi apresentado pelo Sporting. Para já, conto com o Luis e com o Conrad, dois avançados diferentes, que dão coisas diferentes à equipa. Estou muito feliz com os dois. Agora, tem muito a ver com características, perfil do adversário, estratégia. Nada a comentar sobre esse aspeto.

Comparação com Supertaça frente ao Benfica: "Nem tem comparação. Adversários diferentes, momentos de época diferentes, jogos diferentes. Temos de igualar a intensidade do Porto. As escolhas de jogadores por parte do Porto também foi dessa perspetiva de intensidade e agressividade em duelos, nós não temos tantos jogadores nesse princípio de a primeira qualidade individual ser o confronto, mas temos outras coisas. Temos a qualidade técnica para nos sobrepormos a isso. Estamos preparados e habituados a que as equipas procurem muito o duelo e a marcação homem a homem. A equipa está preparada. São duas equipas que gostam de ter bola, que apresentam boa qualidade de jogo, com muito golo."

Ousmane Diomande, Maxi Araújo e Hidemasa Morita lesionados: "Estão os três fora deste jogo."

Samu lesionado, FC Porto fica mais fragilizado? "Acredito que o Samu vai jogar, mas jamais estariam fragilizados com o Luuk de Jong. Até porque o presidente do Porto disse que este seria o mercado mais caro de sempre do FC Porto e é bem explícito que é isso que tem acontecido para aquele lado. Está com muitas soluções, muita qualidade. É um grande clube, com grandes jogadores, capazes de dar resposta, seja quem for. De Jong tem umas características, Samu outras, mas olho mais para o coletivo. Estamos preparados para as duas soluções, embora ache que vai jogar o Samu."

Francesco Farioli poderá adaptar-se ao Sporting? "A ideia de jogo nunca muda, em termos estratégicos pode haver um ou outro comportamento diferente em função do adversário. Agora, penso que o treinador do FC Porto não abdica muito da sua ideia. Compete-nos ser capazes de contrariar a forte pressão do adversário."

Sporting favorito? "Podia dar um bocadinho de favoritismo a nós por jogarmos em casa e acredito sempre que os nossos adeptos farão a diferença. Espero que assim seja. Duas equipas moralizadas, confiantes, espero um bom jogo e que os nossos adeptos façam a diferença, no sentido de aproveitarmos a força deles e acrescentarmos à nossa. Foi isso que nos levou a ser bicampeões."

FC Porto forte nas bolas paradas, que resultaram no único golos sofrido do Sporting: "Em 22 jogos de campeonato, temos três golos sofridos de bola parada. Na época passada, fizemos 14 golos de bola parada. O Nacional naquele momento foi mais forte que nós, mas não muda em nada o nosso trabalho. Temos sido competentes em todos os momentos do jogo. É normal que em algum momento soframos um golo de bola parada. O adversário também. Agora, sabemos que o FC Porto nas bolas paradas ofensivas é forte, tem três golos em três jogos, ganhou milímetros em termos individuais. Agora, o momento da bola parada defensiva tem a ver com um bocadinho mais atenção e um bocadinho mais rigor num ou outro momento. Mas o nosso processo de treino não mudou nada por termos sofrido um golo de bola parada. Perdemos o Ousmane, um homem muito forte nesse momento, mas temos de nos adaptar e ser competentes e fortes nesse momento, como temos sido ao longo do tempo."

Mercado de transferências a fechar: "O Matheus Reis e o Ricardo Esgaio estão no plantel, para já, por isso, conto com eles. Em reação a segunda-feira [fecho do mercado], não estou a pensar nisso. Estou a pensar no jogo de amanhã. Quero ir para a pausa com uma vitória."

É importante dar resposta no clássico? "É importante dar resposta em todos os jogos, porque o jogo de amanhã não vai decidir quem é campeão. É a quarta jornada. Não vai decidir nada do que será o final de época. São os jogos que menos me stressam. O jogo de amanhã não dita nada, nem põe nada em causa."