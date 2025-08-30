FC Porto bate Sporting no covil do leão: veja os golos e o golaço do clássico

30 ago, 2025 - 22:59 • Redação
O FC Porto venceu este sábado o Sporting três anos depois em Alvalade, por 2-1, em jogo da quarta jornada da I Liga.
Depois de uma primeira-parte com várias oportunidades, mas sem golos, o reforço neerlandês Luuk de Jong abriu o marcador para os dragões, aos 61 minutos.
O Sporting ainda estava atordoado e, três minutos depois, o FC Porto amplia a vantagem, com um grande golo de fora da área, com assinatura do jovem William Gomes.
O bicampeão nacional tentou reagir e conseguiu reduzir, aos 74 minutos, com um autogolo do defesa portista Nehuén Pérez.
O FC Porto regressa às vitórias em Alvalade três anos depois e isola-se na liderança do campeonato (à condição), com quatro triunfos em quatro jornadas.