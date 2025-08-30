Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto bate Sporting no covil do leão: veja os golos e o golaço do clássico

30 ago, 2025 - 22:59 • Redação

Depois de uma primeira-parte com várias oportunidades, o marcador funcionou por três vezes na segunda metade. Destaque para o golaço de William Gomes.

A+ / A-

O FC Porto venceu este sábado o Sporting três anos depois em Alvalade, por 2-1, em jogo da quarta jornada da I Liga.

Depois de uma primeira-parte com várias oportunidades, mas sem golos, o reforço neerlandês Luuk de Jong abriu o marcador para os dragões, aos 61 minutos.

O Sporting ainda estava atordoado e, três minutos depois, o FC Porto amplia a vantagem, com um grande golo de fora da área, com assinatura do jovem William Gomes.

O bicampeão nacional tentou reagir e conseguiu reduzir, aos 74 minutos, com um autogolo do defesa portista Nehuén Pérez.

O FC Porto regressa às vitórias em Alvalade três anos depois e isola-se na liderança do campeonato (à condição), com quatro triunfos em quatro jornadas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?