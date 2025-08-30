FC Porto ganha em Alvalade e é líder do campeonato

O FC Porto derrotou o Sporting, em Alvalade, por 2-1, em partida da quarta jornada da I Liga e é, para já, líder isolado no campeonato.

Numa partida muito intensa, com oportunidades junto às duas balizas, os dragões acabaram por ser mais eficazes.

Os azuis e brancos terão sido ligeiramente superiores no primeiro tempo e, curiosamente, na altura em que os leões estavam por cima na segunda parte, o FC Porto fez dois golos de rajada (De Jong e William Gomes).

Depois, o Sporting pressionou e ainda reduziu, após jogada de Mangas, com autogolo de Nehuen Perez.

Foram duas equipas a querer ganhar até ao fim. Terá sido o melhor jogo do campeonato até agora.

Nota para o facto de o FC Porto não ganhava em Alvalade há três anos.