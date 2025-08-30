Recorde os melhores momentos do Sporting - FC Porto

SPORTING 1-2 FC PORTO

99- FINAL (1-2). FC PORTO VENCE EM ALVALADE e é líder isolado do campeonato.

96- Remate de Gul, defende Rui Silva

Estão 50.946 espetadores em Alvalade.



90- Oito minutos de descontos

90- Remate torto de Hjulmand. A bola sai por cima da barra.

88- SUBSTITUIÇÃO (Sporting). Sai Pedro Gonçalves e entra Alisson Santos.

86- OPORTUNIDADE. Grande remate de Luis Suarez e enorme defesa de Diogo Costa para canto.

84- Remate de Luis Suarez, defende Diogo Costa.

81- AMARELO para Vagiannidis (Sporting)

80- SUBSTITUIÇÃO (FC Porto). Entram Prpic e Samu. Saem Borja Sainz e De Jong.

74- GOLO do SPORTING. Marca AUTOGOLO de Nehuen Perez

72- SUBSTITUIÇÃO (FC Porto). Sai William Gomes e entra Gul.

68- AMARELO para Pablo Rosário (FC Porto)

68- Livre de Alan Varela. A bola sai ao lado.

67- SUBSTITUIÇÃO (Sporting). Sai Kochorashvili e entra Harder

66- AMARELO para Gonçalo Inácio (Sporting)

65- AMARELO para Samu (FC Porto)

64- GOLO do FC PORTO. Marca WILLIAM GOMES. Golaço.

63- SUBSTITUIÇÃO. Entram Vagiannidis e Quenda. Saem Fresneda e Catamo.

ATENÇÃO. Nos festejos Zaidu parece ter sido atingido por algo vindo das bancadas.

61- GOLO do FC PORTO. Marca DE JONG, ao segundo poste, após assistência de Alberto.

58- SUBSTITUIÇÃO (FC Porto). Saem Francisco Moura e Rodrigo Mora. Entram Zaidu e Pablo Rosário (estreia)

56- Disparo de longe de Trincão, defende Diogo Costa.

52- Remate de Luis Suarez sai torto.

51- Luis Suarez desarmado, já na área.

48- Kochorashvili dispara depois de má saída do FC Porto.

SEGUNDA PARTE

Primeira parte muito entretida em Alvalade, com oportunidades junto às duas balizas, incluindo uma bola no poste, mas ainda sem golos. Na estatística nota para os seis remates dos leões e os oito dos dragões.

47- INTERVALO (0-0)

46- AMARELO a De Jong (FC Porto).

45- Um minuto de descontos.

45- Geny Catamo cai na área e fica a pedir penálti. Árbitro ouve o VAR e manda seguir.

40- AMARELO para Debast (Sporting).

39- OPORTUNIDADE. Jogada de Catamo, mas Pedro Gonçalves dispara por cima da baliza.

36- Mora passa por dois adversários e remata por cima da barra.

35- Remate de Froholdt, após ressalto. Bola na malha lateral.

33- AMARELO para Borja Sainz (FC Porto) após lance com Mangas.

31- Remate de William Gomes, defende Rui Silva.

30- Expulso um dos adjuntos de Farioli.

27- Iniciativa de Mora, mas há fora de jogo no ataque portista.

22- OPORTUNIDADE. Contra-ataque perigoso do Sporting de três para um. Pedro Gonçalves remata, mas surge Alberto com corte providencial.

21- De Jong com remate fraco.

18- AMARELO para Bednarek (FC Porto)

15- Bednarek distrai-se na área, Trincão aproveita, mas o remate sai prensado.

13- Disparo de Mangas

9- OPORTUNIDADE. Que bomba de Luis Suarez. Passa muito perto do poste.

6- Remate de William Gomes, defende Rui Silva

3- Trincão dispara contra Perez

1- NO POSTE. Borja Sainz faz bicicleta e a bola vai ao ferro. Rui Silva nem a via.

APITO INICIAL

Entram as três equipas no relvado de Alvalade.

Terminou, entretanto, o aquecimento.

As duas equipas já aquecem no relvado.

Destaque no Sporting para a titularidade de Kochorashvili (no lugar habitual de Morita) e no FC Porto a nota essencial é a titularidade de Rodrigo Mora, para o lutar do lesionado Gabri Veiga).

SUPLENTES

Sporting: João Virgínia, Matheus Reis, Geovany Quenda, Vagiannidis, Alisson Santos, João Simões, Rayan Lucas e Eduardo Quaresma.

FC Porto: Cláudio Ramos, Zé Pedro, Stephen Eustáquio, Samu, Zaidu, Pablo Rosário, Vasco Sousa, Prpic e Deniz Gul.

ONZES

SPORTING: Rui Silva, Iván Fresneda, Debast, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas; Morten Hjulmand, Kochorashvili, Geny Catamo, Francisco Trincão, Pote e Luis Suárez.



FC PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Bednarek e Francisco Moura; Froholdt e Alan Varela; William Gomes, Rodrigo Mora e Borja Sainz; De Jong.



[Por problemas técnicos, o minuto a minuto vai ser atualizado por aqui]