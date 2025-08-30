Rui Borges. "Perdemos nesses 5 minutos o controlo do jogo"

O treinador do Sporting, Rui Borges, lamentou “cinco minutos” em que a sua equipa perdeu o controlo da partida e sofreu dois golos.

A partida

"Um primeiro lance, logo na bola de saída, o FC Porto foi forte e atirou ao poste. Depois disso estivemos muito bem no jogo. Mandámos, tivemos bola, não deixámos o FC Porto ser pressionante. No início fomos melhores. Com o passar do tempo, o jogo ficou equilibrado. O FC Porto perigoso nas transições, contra-ataques. Na organização, estávamos preparados para o que o FC Porto fazia, para a ligação com o avançado, procurar alas... Penso que foi uma primeira parte equilibrada e uma segunda onde entrámos muito bem. E quando estamos melhores, o FC Porto faz dois golos. Perdemos nesses 5 minutos o controlo do jogo. Depois reagimos, ficámos com bola e fomos à procura do golo. Não fomos felizes, mas foi um jogo equilibrado. A sorte passou para o lado do FC Porto"

Dois golos do FC Porto

"Estávamos a conseguir instalar-nos no meio-campo do FC Porto e queríamos refrescar as dinâmicas, estávamos a conseguir encostar o FC Porto atrás. E, no momento em que queremos modificar, sofremos aqueles dois golos. No primeiro golo podíamos controlar melhor, no segundo mérito do adversário, é um grande golo. A equipa reagiu, foi à procura do golo. Conseguiu chegar ao 2-1, podia ter chegado ao 2-2. É seguir o nosso caminho".

Limpar a cabeça ou jogar já amanhã?

"Se pudesse sim. Mas não se trata de limpar a cabeça. A equipa teve qualidade de jogo, uma atitude muito boa. Não vamos ganhar sempre, mas claro que é o que queremos. Isto não muda os nossos objetivos nem a nossa confiança".

Harder e Ioannidis

"Ioannidis ainda não é jogador do Sporting, Harder ainda é. Não vou comentar isso".

O FC Porto venceu 2-1 em Alvalade em partida da jornada 4 do campeonato.

