  • 01 set, 2025
Em Destaque
Harder deixa Sporting para rumar ao Leipzig. Negócio pode chegar aos 30 milhões

01 set, 2025 - 20:05 • Eduardo Soares da Silva

Dinamarquês deixa o Sporting apenas uma temporada depois de ter chegado ao clube. Ioannidis e Luis Suárez são as opções dos leões para a frente de ataque.

O Sporting oficializou, ao início da noite deste segunda-feira, a transferência do dinamarquês Conrad Harder para o RB Leipzig num negócio que pode chegar aos 30 milhões de euros.

De acordo com a nota oficial enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o ponta de lança é vendido por uma "parcela fixa de 24 milhões de euros."

No entanto, o Leipzig poderá pagar ainda mais seis milhões de euros "em função da verificação de determinados objectivos relacionados com o desempenho desportivo do Jogador e do Leipzig."

O Sporting reserva ainda 15% da mais-valia de uma futura transferência do internacional dinamarquês e informa ainda que "o valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Leipzig e que a Sporting SAD não terá encargos com serviços de intermediação."

Harder, de 20 anos, já se tinha despedido dos adeptos em Alvalado no clássico frente ao FC Porto, jogo em que foi suplente utilizado.

A pouca utilização será um dos motivos que leva Harder à saída, que chegou a ser apontado como substituto de Viktor Gyokeres, mas Rui Borges preferiu apostar em Luis Suárez.

Os leões já contrataram ainda o grego Fotis Ioannidis como substituto de Harder, que custou 22 milhões de euros.

Harder apontou 11 golos e sete assistências em 47 jogos pelo Sporting na temporada passada, aos quais soma mais um golo esta época.

