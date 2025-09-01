Harder deixa Sporting para rumar ao Leipzig. Negócio pode chegar aos 30 milhões

O Sporting oficializou, ao início da noite deste segunda-feira, a transferência do dinamarquês Conrad Harder para o RB Leipzig num negócio que pode chegar aos 30 milhões de euros.

De acordo com a nota oficial enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o ponta de lança é vendido por uma "parcela fixa de 24 milhões de euros."

No entanto, o Leipzig poderá pagar ainda mais seis milhões de euros "em função da verificação de determinados objectivos relacionados com o desempenho desportivo do Jogador e do Leipzig."

O Sporting reserva ainda 15% da mais-valia de uma futura transferência do internacional dinamarquês e informa ainda que "o valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Leipzig e que a Sporting SAD não terá encargos com serviços de intermediação."