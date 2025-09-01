Menu
Sporting confirma compra de Ioannidis ao Panathinaikos

01 set, 2025 - 14:46 • Inês Braga Sampaio

Ponta de lança internacional grego custa 22 milhões de euros aos leões, com mais três milhões em objetivos, e assina até 2030. Fica com cláusula de rescisão de 100 milhões.

O Sporting oficializou, esta segunda-feira, a contratação do avançado grego Fotis Ioannidis ao Panathinaikos.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os leões informam que o ponta de lança, de 25 anos, custa 22 milhões de euros, com mais três milhões dependentes de objetivos.

O Panathinaikos garante 25% da mais-valia de uma eventual futura venda de Ioannidis, que assina contrato válido por cinco temporadas, até 2030, e fica com cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

"Mais se informa que o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD e, bem assim, que a Sporting SAD não suportará quaisquer encargos com serviços de intermediação na transferência", lê-se na nota à CMVM.

Ioannidis era um desejo antigo do Sporting, já da era Ruben Amorim, que tentou contratá-lo no verão passado. O atacante ficou, na altura, no Panathinaikos, tendo feito 11 golos e duas assistências em 32 jogos. Um ano mais tarde, e mesmo com novo treinador, Rui Borges, o interesse manteve-se e, desta vez, Ioannidis ruma mesmo a Alvalade.

