  12h44
  02 set, 2025
Jota Silva está "combalido e ressentido" após transferência falhada para o Sporting

02 set, 2025 - 14:05 • Rui Viegas , Inês Braga Sampaio

João Ferreira, treinador que o lançou no futebol profissional, garante, no entanto, que o avançado do Nottingham Forest "estará já a preparar-se mentalmente para dar a volta".

Jota Silva está "combalido" e "ressentido", depois de a transferência para o Sporting ter caído por um minuto, diz João Ferreira, amigo do avançado e o treinador que o lançou nos campeonatos profissionais.

A mudança do extremo internacional português, de 26 anos, do Nottingham Forest para o Sporting falhou em cima da hora. Estava fechada entre as partes, mas a inscrição não entrou a tempo na Liga, já depois da papelada ter sido registada na FIFA. Em declarações a Bola Branca, João Ferreira revela o estado de espírito de Jota Silva.

"Estará agora algumas horas combalido, ressentido daquilo que se passou. Estava tudo tratado para que se transferisse para o Sporting e as suas expectativas e da família seriam do regresso a Portugal. Não se tendo concretizado, cria sempre alguma mossa, mas tenho a certeza de que o Jota estará já a preparar-se mentalmente para dar a volta. Essa tem sido sempre a sua grande mais-valia, a sua mentalidade", afirma.

Uma coisa é certa, a expectativa deu lugar à frustração, reconhece João Ferreira, que também é comentador de futebol da Renascença.

"Há um conhecimento muito grande do Jota com a equipa técnica do Rui Borges e com o próprio Rui Borges. E depois, há jogadores como o Ricardo Mangas, com quem partilhou balneário no Vitória [de Guimarães], portanto, quereria muito o Jota muito ingressar no Sporting e também Rui Borges quereria muito contar com ele", assinala o treinador, que considera também que "haveria espaço, claramente, para que Jota se pudesse assumir como uma mais-valia na equipa do Sporting".

Negócio com o Sporting é nulo. Jota Silva continua a ser do Nottingham Forest

Ao que Bola Branca apurou, a inscrição na Premier (...)

O Sporting iria pagar 4,5 milhões de euros ao Nottingham Forest, com opção de compra em 2026 de 15 milhões e meio, mas o negócio ruiu. Tal como a Renascença apurou, Jota Silva permanece como jogador da equipa inglesa, apesar de a transferência ter sido registada na FIFA.

Não será por muito mais tempo, porém, tendo em conta a pouca utilização de Jota Silva esta temporada — apenas 11 minutos — e os mercados periféricos que continuam abertos, acredita João Ferreira.

"O espaço para o Jota ter-se-á reduzido e ele terá de já nesta janela pensar numa alternativa. Países como Brasil, Arábia Saudita, Turquia, são sempre mercados com relevância", refere o comentador.

O Botafogo é uma das equipas que manifestaram interesse no português, este verão. João Ferreira assume que é uma hipótese válida: "[Brasil] é um mercado que é sempre, e cada vez mais, apelativo para jogar."

  12h44
