Jota Silva está "combalido e ressentido" após transferência falhada para o Sporting

Jota Silva está "combalido" e "ressentido", depois de a transferência para o Sporting ter caído por um minuto, diz João Ferreira, amigo do avançado e o treinador que o lançou nos campeonatos profissionais.

A mudança do extremo internacional português, de 26 anos, do Nottingham Forest para o Sporting falhou em cima da hora. Estava fechada entre as partes, mas a inscrição não entrou a tempo na Liga, já depois da papelada ter sido registada na FIFA. Em declarações a Bola Branca, João Ferreira revela o estado de espírito de Jota Silva.

"Estará agora algumas horas combalido, ressentido daquilo que se passou. Estava tudo tratado para que se transferisse para o Sporting e as suas expectativas e da família seriam do regresso a Portugal. Não se tendo concretizado, cria sempre alguma mossa, mas tenho a certeza de que o Jota estará já a preparar-se mentalmente para dar a volta. Essa tem sido sempre a sua grande mais-valia, a sua mentalidade", afirma.

Uma coisa é certa, a expectativa deu lugar à frustração, reconhece João Ferreira, que também é comentador de futebol da Renascença.

"Há um conhecimento muito grande do Jota com a equipa técnica do Rui Borges e com o próprio Rui Borges. E depois, há jogadores como o Ricardo Mangas, com quem partilhou balneário no Vitória [de Guimarães], portanto, quereria muito o Jota muito ingressar no Sporting e também Rui Borges quereria muito contar com ele", assinala o treinador, que considera também que "haveria espaço, claramente, para que Jota se pudesse assumir como uma mais-valia na equipa do Sporting".