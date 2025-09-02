Negócio com o Sporting é nulo. Jota Silva continua a ser do Nottingham Forest

Jota Silva continua a ser jogador do Nottingham Forest, depois de o negócio com o Sporting ter caído, sabe a Renascença.

Ao que Bola Branca apurou junto da agência do avançado internacional português, o facto de a transferência ter sido submetida na FIFA não é impeditiva de que Jota continue a ser jogador do Forest e que a inscrição no campeonato nacional — no caso, a Premier League — prevalece.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



O Sporting ia pagar 4,5 milhões de euros ao Forest, com opção de compra em 2026 por 15,5 milhões, pelo empréstimo do ex-Vitória de Guimarães. Uma operação que podia chegar a um total de 20 milhões.

A papelada foi registada na FIFA, mas a inscrição no sistema português foi feita para lá da meia-noite, pelo que o negócio caiu. O Sporting não tinha chegado a desembolsar o valor acordado com os ingleses.