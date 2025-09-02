Menu
  • Bola Branca 18h15
  • 01 set, 2025
Negócio com o Sporting é nulo. Jota Silva continua a ser do Nottingham Forest

02 set, 2025 - 10:25 • Inês Braga Sampaio

Ao que Bola Branca apurou, a inscrição na Premier League prevalece. O mercado continua aberto noutros países, contudo, pelo que não é certo que Jota Silva continue em Inglaterra.

Jota Silva continua a ser jogador do Nottingham Forest, depois de o negócio com o Sporting ter caído, sabe a Renascença.

Ao que Bola Branca apurou junto da agência do avançado internacional português, o facto de a transferência ter sido submetida na FIFA não é impeditiva de que Jota continue a ser jogador do Forest e que a inscrição no campeonato nacional — no caso, a Premier League — prevalece.

O Sporting ia pagar 4,5 milhões de euros ao Forest, com opção de compra em 2026 por 15,5 milhões, pelo empréstimo do ex-Vitória de Guimarães. Uma operação que podia chegar a um total de 20 milhões.

A papelada foi registada na FIFA, mas a inscrição no sistema português foi feita para lá da meia-noite, pelo que o negócio caiu. O Sporting não tinha chegado a desembolsar o valor acordado com os ingleses.

Reforços, saídas e um falhanço: recorde o último dia do mercado de transferências

Encerrou a janela de transferências de verão. O Sp(...)

Jota Silva continua, assim, inscrito na Premier League, algo que lhe permite continuar a jogar pelo Nottingham Forest, caso não saia mesmo. No entanto, ainda há mercados abertos e um deles é o brasileiro, de onde o Botafogo já mostrou interesse em contratar o avançado, de 26 anos.

Formado entre Sousense e Paços de Ferreira, tendo passado também, em tenra idade, por Espinho e Leixões, Jota Silva rumou ao Casa Pia em 2020/21. Depois de ajudar os gansos a subir à I Liga, foi contratado pelo Vitória, onde brilhou durante duas temporadas. No verão passado, deu o salto para o recém-promovido Nottingham Forest, a troco de dez milhões de euros. Somou quatro golos e duas assistências em 37 jogos.

Esta época, contudo, o extremo não tem contado para Nuno Espírito Santo. Fez apenas um jogo até agora, com 11 minutos disputados.

