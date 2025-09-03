Jota Silva. Nottingham aceitou proposta às 23h45, “tecnicamente impossível” tratar da papelada

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, explica a contratação falhada de Jota Silva.

“Foi identificado pelo treinador, de trazer mais profundidade ao plantel e isso foi validado pela estrutura do Sporting, estava de acordo com o treinador e era um dos alvos”, confirma.

Varandas detalha: “Acontece que o Sporting queria um empréstimo. O Jota esteve inegociável todo o mercado, depois valor de 15 milhões e dissemos ‘nem pensar’. No penúltimo dia de mercado o Nottingham recebeu proposta de 19 milhões do Botafogo e para nós acabou o Jota. Mas acontece que o jogador recusou essas propostas e já no penúltimo dia, o Nottingham aceitou uma proposta nos nossos moldes. 4,5 milhões e meio de empréstimo, mais salário de 2,5 milhões dos salários, seriam 7 milhões o empréstimo. Aceitaram este acordo já as 23h45.E é tecnicamente impossível, preencher os impressos, toda a documentação, digitalizar, colocar na plataforma. As pessoas do departamento jurídico disseram que seria impossível e eu disse para tentarmos. Fez tudo em 16 minutos e foi tempo que nunca pensei. Receber as 23h45 e tentámos não conseguimos o Jota Silva”.

Antes da Supertaça de futsal, o líder leonino aproveitou para deixar uma ferroada aos adversários.

“Há algo que tenho de reconhecer desde que aqui estamos em 2018. Nunca conseguimos ser os campeões do mercado. Nem em número de investimento, jogadores, jatos particulares, aeroportos, até em contratações secretas. Temos sido mais fortes a conquistar campeonatos”, lembra Varandas.