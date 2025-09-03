Lista do Sporting para a Liga dos Campeões

03 set, 2025 - 18:55
A UEFA divulgou a lista de inscritos do Sporting para a Liga dos Campeões. Destaque para a presença de dois jovens da equipa B: o central Bruno Ramos e o médio Rayan Lucas.
A esta lista pode ainda ser acrescentada uma outra com jovens, a lista B, que pode ir sendo atualizada até 24 horas antes das partidas. Aí devem estar, por exemplo, Diego Callai ou Rodrigo Ribeiro.
Lista oficial:
Guarda-redes
1- Rui Silva
12- João Virgínia
Defesas
2- Matheus Reis
3- St. Juste
6- Debast
13- Vagiannidis
25- Gonçalo Inácio
26- Diomande
54- Bruno Ramos
72- Eduardo Quaresma
91- Ricardo Mangas
Médios
5- Morita
8- Pedro Gonçalves
14- Kochorashvili
20- Maxi Araújo
23- Daniel Bragança
42- Hjulmand
60- Rayan Lucas
Avançados
10- Geny Catamo
11- Nuno Santos
17- Trincão
27- Alisson
89- Ioannidis
97- Suárez