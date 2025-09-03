Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 03 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

UEFA

Lista do Sporting para a Liga dos Campeões

03 set, 2025 - 18:55

Nomes divulgados pela UEFA.

A+ / A-

A UEFA divulgou a lista de inscritos do Sporting para a Liga dos Campeões. Destaque para a presença de dois jovens da equipa B: o central Bruno Ramos e o médio Rayan Lucas.

A esta lista pode ainda ser acrescentada uma outra com jovens, a lista B, que pode ir sendo atualizada até 24 horas antes das partidas. Aí devem estar, por exemplo, Diego Callai ou Rodrigo Ribeiro.

Lista oficial:

Guarda-redes

1- Rui Silva

12- João Virgínia

Defesas

2- Matheus Reis

3- St. Juste

6- Debast

13- Vagiannidis

25- Gonçalo Inácio

26- Diomande

54- Bruno Ramos

72- Eduardo Quaresma

91- Ricardo Mangas

Médios

5- Morita

8- Pedro Gonçalves

14- Kochorashvili

20- Maxi Araújo

23- Daniel Bragança

42- Hjulmand

60- Rayan Lucas

Avançados

10- Geny Catamo

11- Nuno Santos

17- Trincão

27- Alisson

89- Ioannidis

97- Suárez

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 03 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda