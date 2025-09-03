St. Juste passa a treinar com equipa B do Sporting

03 set, 2025 - 17:24
O neerlandês St. Juste foi afastado do plantel principal do Sporting e vai passar a treinar com a equipa B. A informação está a ser avançada por vários órgãos de comunicação nacionais.
O defesa central ainda trabalhou com o plantel principal esta quarta-feira, mas vai agora ser despromovido.
Não há, para já, nenhuma confirmação oficial por parte do clube.
O jogador esteve com um pé fora de Alvalade, pelo menos com dois clubes interessados: Osasuna e Union Berlin.
Ainda há, no entanto, outros mercados abertos para transferências: Turquia ou ao Médio Oriente, por exemplo.