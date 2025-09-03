Varandas e a substituição de Gyokeres. “Fomos gastar 44 milhões em dois avançados”

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, reforça que a prioridade dos leões no mercado foi manter o grupo de bicampeões.

O líder leonino reforça que a equipa só perdeu um titular da época passada: Gyokeres.

"No ano passado o nosso grande alvo do mercado foi Ioannidis. O meu papel é reforçar a equipa com os melhores. O que me interessa é ter um grupo cada vez mais forte. Perdemos Gyokeres, uma lenda deste clube, que deixou memórias para sempre, porque é dos melhores da nossa história, e fomos gastar 44 milhões em dois avançados. Os dois estão muito mais preparados do que Harder estava no ano passado, um jovem que tinha as suas expectativas e saiu", disse em Gondomar, à margem da Supertaça de futsal.

Varandas acrescenta que mandou mensagem a felicitar o avançado sueco.

"Mandei mensagem a felicitar: será sempre uma lenda e como presidente vou sempre defender as lendas deste clube. Foi sempre um grande profissional, dos melhores jogadores da nossa história. Só guardo excelente recordações. Gyokeres e Harder não foram bons negócios, foram muito bons. Encaixámos 90 milhões e zero comissões."