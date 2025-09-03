Menu
Varandas explica despromoção de St Juste à equipa B

03 set, 2025 - 21:40

Jogador neerlandês já reagiu à polémica.

A+ / A-

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, comenta a despromoção de St. Juste à equipa B.

“Nós jogamos com dois centrais e temos cinco centrais. Segundo a hierarquia técnica do treinador o St Juste é o quinto central e para nós não faz sentido estar na equipa A com um salário como o do St Juste”, começa por dizer.

O líder leonino acrescenta: “O agente do St Juste foi informado durante o mercado de transferências. O St Juste tem todo o direito, tem contrato com o Sporting, recusou n propostas, é o quinto central, desce para a equipa B”.

Varandas garante: “Não há nenhum problema pessoal com o St Juste”.

Entretanto, o jogador já reagiu à polémica numa mensagem deixada nas redes sociais. O neerlandês diz que vai representar a equipa secundária dos leões com "orgulho".

“Eu respeito o clube, o treinador e, acima de tudo, os adeptos, e peço apenas o mesmo respeito em troca. Vou dobrar-me, mas nunca quebrar, o verde e o branco bombeia nas minhas veias. Por isso, vou vestir a camisola da equipa B com orgulho."

