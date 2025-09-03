Varandas: “Houve 17 feridos por selvagens que não podem estar em recintos desportivos”

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, comenta os incidentes durante a partida contra o FC Porto em Alvalade.

"Estou completamente tranquilo, o estádio foi vistoriado pela Liga, validado pela Proteção Civil, pelos bombeiros. Aquela infraestrutura está lá há mais de 20 anos”, começa por dizer.

Varandas acrescenta: “O que aconteceu é que há selvagens que não devem estar em recintos desportivos, como se pode ver nas imagens pontapearam aquilo inúmeras e inúmeras vezes até partir”.

“É uma questão que cabe às entidades competentes, o Sporting fez o que tinha a fazer", garante.

O líder leonino diz ainda: “O Sporting condena determinado tipo de atitudes dos nossos adeptos e de outros, o Sporting é coerente. Houve até, há poucos meses, um ataque bárbaro, cobarde a adeptos do FC Porto. Agora houve 17 feridos por selvagens que não podem estar em recintos desportivos. Comparar isso com o atirar de objetos que eu vejo em todos os jogos...”

De recordar que 17 pessoas ficaram feridas devido a estilhaços de vidro que caíram da bancada superior do estádio.