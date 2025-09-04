Menu
Salema Garção e o caso entre St. Juste e Sporting. "Não se saberá tudo"

04 set, 2025 - 12:45 • Rui Viegas

Antigo dirigente do Sporting comentou ainda as declarações de Frederico Varandas sobre o mercado e os casos com o FC Porto.

A+ / A-

Miguel Salema Garção, antigo dirigente do Sporting, considera que "não se saberá tudo" na polémica entre o defesa Jeremiah St. Juste e o Sporting, que terminou sem transferência, troca de acusações e ameaça de ação legal.

St. Juste alegou, num comunicado no Instagram, entretanto apagado, ter sido informado pela imprensa da relegação à equipa B, depois de falhada uma saída no mercado de verão. O Sporting reagiu e ameaçou recorrer aos meios legais para repor a verdade.

Salema Garção, ex-dirigente que fez parte de uma estrutura campeã em 2000 e 2002, considera que ainda haverá mais para saber sobre este caso, a envolver um jogador que não contava para Rui Borges.

"Percebe-se claramente que o treinador não contava com ele, o Sporting colocou-o no mercado e provavelmente encontraram motivos para agir e colocaram-no na equipa B. Publicamente não se saberá tudo", diz.

Já no caso da contratação falhada de Jota Silva, Salema Garção "jamais acreditaria numa má-fé perante alguém que gere uma sociedade que está cotada em bolsa".

Frederico Varandas defendeu o mercado do Sporting, ao garantir que os leões "nunca foram campeões de mercado, nem de jatos particulares ou contratações secretas". Salema Garção acredita que são declarações que "fazem parte do léxico e da narrativa para satisfazer a massa associativa e os sportinguistas para os empolgar para uma época difícil."

O clássico frente ao FC Porto também ainda move a atualidade, com os leões a acusarem os adeptos do FC Porto de ferirem vários adeptos, enquanto que os dragões acusam o Sporting de os seus adeptos terem atingido os dragões em campo.

"Os dirigentes têm de mostrar que estão na defesa dos seus adeptos e dos seus clubes. Este ping-pong é a parte que menos valorizo, olharia para mover todos os que têm responsabilidade de criar um desporto mais saudável", conclui.

