Sporting ativa "mecanismos legais" contra St. Juste

O Sporting anuncia, esta quinta-feira, que vai ativar "mecanismos legais" contra Jeremiah St. Juste, em reção ao comunicado do central após ter sido informado de que começaria a trabalhar com a equipa B.

Em comunicado no site oficial, o clube repudia o que diz ser uma tentativa do neerlandês de "colocar em causa a seriedade da instituição e dos seus dirigentes", com "insinuações graves e inaceitáveis".

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



"O atleta, e os elementos do seu entorno, foram informados em todos os momentos dos desenvolvimentos relativos ao seu presente e futuro no Sporting CP, algo que a própria publicação do jogador evidencia. A este respeito, importa ainda clarificar que a decisão técnica aludida pelo jogador foi pessoalmente transmitida ao mesmo quando este se encontrava na Academia pelas 13 horas", pode ler-se.

No entender do Sporting, a inclusão de St. Juste na lista de jogadores inscritos para a fase regular da Liga dos Campeões "fala por si".

O Sporting informa que "não deixará de recorrer a todos os mecanismos legais ao seu dispor para, em sede própria, repor a verdade e garantir a estabilidade necessária para a concretização dos objetivos da equipa".

"St. Juste é o quinto central"

A imprensa desportiva adiantou, na quarta-feira, que Jeremiah St. Juste tinha sido afastado do plantel principal e ia passar a treinar com a equipa B. Informação mais tarde confirmada pelo próprio presidente do Sporting, Frederico Varandas, em declarações aos jornalistas, em Gondomar.

“Nós jogamos com dois centrais e temos cinco centrais. Segundo a hierarquia técnica do treinador o St. Juste é o quinto central e para nós não faz sentido estar na equipa A com um salário como o do St. Juste. O agente do St. Juste foi informado durante o mercado de transferências. O St. Juste tem todo o direito, tem contrato com o Sporting, recusou 'n' propostas, é o quinto central, desce para a equipa B", explicou.

O jogador também reagiu à polémica, num comunicado publicado nas redes sociais, em que afirmou que representaria a equipa B "com orgulho". Ainda assim, ofereceu uma versão diferente dos factos.

"No início da janela de transferências, o clube disse-me que eu não precisava de sair porque o treinador contava comigo para esta época. Mas quando a época começou, de repente não estava incluído na equipa. Ninguém da equipa técnica e da direção falou comigo sobre isso. Em vez disso, evitaram-me. Ao mesmo tempo, os meus irmãos, que são também meus agentes, foram contactados pelo clube, que dizia que queria vender-me porque o meu contrato estava a terminar", escreveu St. Juste.

Osasuna e Union de Berlim

O central argumenta que, nas últimas semanas do mercado, trabalhou "arduamente" com os seus representantes para "encontrar uma solução". Esteve perto de se juntar ao Osasuna, mas questões legais e financeiras na hora de assinar o contrato "tornaram o negócio impossível".

"Cheguei a entendimento pessoal com vários clubes alemães, mas o Sporting só aceitou termos com o Union de Berlim. Estava de malas feitas por uma semana, à espera da luz verde para viajar. Dois dias antes do prazo, disseram-me que, primeiro, outro jogador teria de ser vendido. Isso não aconteceu, por isso a transferência colapsou", recorda.

St. Juste conta que, depois disso, teve a primeira conversa direta com a direção e explicou que, com o iminente nascimento da filha, havia uma possibilidade real de ficar: "A direção entendeu e disse claramente: 'Tens contrato com o Sporting, por isso podes ficar se quiseres'."

"Descobri que tinha sido relegado à equipa B através da imprensa. Mais tarde, o meu irmão foi informado pela direção que eu ficaria na equipa B ou, então, teria de olhar para opções no Médio Oriente. Isto, dias depois de me terem dito que entendiam perfeitamente se eu ficasse e me focasse no nascimento da minha filha. Eu respeito o clube, o treinador e, acima de tudo, os adeptos, e só peço o mesmo respeito em troca. Vou dobrar-me, mas nunca quebrar, o verde e o branco corre nas minhas veias. Por isso, vou vestir a camisola da equipa B com orgulho", concluiu o defesa.

Jeremiah St. Juste está no Sporting desde o verão de 2022, quando foi contratado por dez milhões de euros aos alemães do Mainz. Na última época, fez 28 jogos pelos leões. Esta temporada, ainda não jogou.