​Inácio na Arábia? “Vai ganhar dinheiro, mas não se compara a Inglaterra”

O mercado de transferências já fechou em Portugal, mas nem assim os clubes lusos podem deitar a cabeça na almofada e descansar. Há mercados ainda abertos e da Arábia Saudita surge mais um foco de interesse na Liga Portuguesa: Gonçalo Inácio é o novo alvo vindo do Médio Oriente, com o campeão Al-Ittihad a tentar puxar o central do Sporting para reformular o eixo defensivo.
Por enquanto, os leões não querem negociar – ainda mais sendo um dos titulares - e só respondem com a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Numa janela de mercado que fecha na quarta-feira na Arábia Saudita, o tempo corre e deixa pontos de interrogação no ar.
Mas há quem já tenha certezas. “O Gonçalo podia entrar noutro patamar e crescer muito mais como jogador. Por exemplo, Inglaterra ou Espanha. Mas isto é uma opção pessoal”, explica João Couto, ex-treinador do defesa-central nas camadas jovens do Sporting e que também passou pela Arábia Saudita, mas numa altura em que o “Sauditão” ainda não tinha os holofotes sobre si.
“Ele é que saberá, com certeza, o que quer para a vida dele, e para as pessoas que estão à volta dele. Mas eu, se tivesse a cabeça do Gonçalo, se calhar escolhia Inglaterra ou Espanha, porque ele tem capacidade para entrar em bons clubes.”
Em entrevista à Bola Branca, João Couto sublinha as melhorias da liga daquele país, mas lembra que o grande fator de interesse continua a ser financeiro. “A questão do Gonçalo é a opção de ganhar dinheiro – porque vai ganhar – numa liga cada vez mais forte, mas que eu acho que não se compara a Inglaterra. Isto é a minha opinião, não se compara”, explica o ex-treinador do central.
“A liga da Arábia Saudita não é a liga que eu encontrei quando lá estive. Estive lá em 2012/2013 e desde aí que cresceu muito, é uma liga totalmente diferente, já muito mais competitiva. Reconheço que o Al-Ittihad, o Al-Ahli, Al-Hilal ou o Al-Nassr são clubes completamente diferentes, muito competitivos. Agora, se calhar, a verdade é que os outros também não acompanham”.
O técnico de 65 anos foi treinador de juniores do Al-Ahli na temporada de 2012/2013, depois de uma passagem pela formação de Benfica e Sporting, onde regressaria e encontraria então o menino nascido no Seixal.
À Renascença, João Couto lembra o rapaz que encontrou… e que podia nem ser defesa-central. “O Gonçalo Inácio deu um salto muito grande dos 16 para os 17 anos, em termos de jogador. Comigo, jogou como defesa-central e depois como defesa-esquerdo, fui eu que o fixei lá. Era rápido, tinha uma boa leitura de jogo e boa técnica. Faltava ali algum posicionamento, mas também já era bom a jogar de cabeça. Tinha uma série de características que faziam prever que poderia ser um dia um jogador de nível”.
Mas porque é que um “jogador de nível”, bicampeão nacional numa liga exportadora e titular da seleção nacional, ainda não deu o salto para um campeonato maior? Para João Couto, a resposta não reside no jogador.
“Eu acho que ele está a entrar numa idade em que isso se torna mais possível. Acho que essa mudança para um ‘tubarão’ é possível a partir de agora. Até porque ele antes não tinha sido bicampeão nacional, também não era titular na seleção nacional de forma consistente. Acho que agora é que tem os fundamentos para o fazer, na minha opinião. E isso, sabe-se, às vezes não tem muito que ver com o nível, mas sim com uma questão de oportunidade.”
A oportunidade de seguir para um “tubarão” europeu para Gonçalo Inácio não acontecerá agora, até porque o mercado de transferências já fechou nas principais ligas. Ainda assim, o jogador foi associado ao Barcelona nos últimos dias e daqui a quatro meses a janela vai abrir novamente. Resta apenas saber se, nessa altura, a Arábia Saudita terá primeiro aberto a porta.