​Inácio na Arábia? “Vai ganhar dinheiro, mas não se compara a Inglaterra”

O mercado de transferências já fechou em Portugal, mas nem assim os clubes lusos podem deitar a cabeça na almofada e descansar. Há mercados ainda abertos e da Arábia Saudita surge mais um foco de interesse na Liga Portuguesa: Gonçalo Inácio é o novo alvo vindo do Médio Oriente, com o campeão Al-Ittihad a tentar puxar o central do Sporting para reformular o eixo defensivo. Por enquanto, os leões não querem negociar – ainda mais sendo um dos titulares - e só respondem com a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Numa janela de mercado que fecha na quarta-feira na Arábia Saudita, o tempo corre e deixa pontos de interrogação no ar. Mas há quem já tenha certezas. "O Gonçalo podia entrar noutro patamar e crescer muito mais como jogador. Por exemplo, Inglaterra ou Espanha. Mas isto é uma opção pessoal", explica João Couto, ex-treinador do defesa-central nas camadas jovens do Sporting e que também passou pela Arábia Saudita, mas numa altura em que o "Sauditão" ainda não tinha os holofotes sobre si.

“Ele é que saberá, com certeza, o que quer para a vida dele, e para as pessoas que estão à volta dele. Mas eu, se tivesse a cabeça do Gonçalo, se calhar escolhia Inglaterra ou Espanha, porque ele tem capacidade para entrar em bons clubes.” Em entrevista à Bola Branca, João Couto sublinha as melhorias da liga daquele país, mas lembra que o grande fator de interesse continua a ser financeiro. “A questão do Gonçalo é a opção de ganhar dinheiro – porque vai ganhar – numa liga cada vez mais forte, mas que eu acho que não se compara a Inglaterra. Isto é a minha opinião, não se compara”, explica o ex-treinador do central. “A liga da Arábia Saudita não é a liga que eu encontrei quando lá estive. Estive lá em 2012/2013 e desde aí que cresceu muito, é uma liga totalmente diferente, já muito mais competitiva. Reconheço que o Al-Ittihad, o Al-Ahli, Al-Hilal ou o Al-Nassr são clubes completamente diferentes, muito competitivos. Agora, se calhar, a verdade é que os outros também não acompanham”. O técnico de 65 anos foi treinador de juniores do Al-Ahli na temporada de 2012/2013, depois de uma passagem pela formação de Benfica e Sporting, onde regressaria e encontraria então o menino nascido no Seixal.